Glavni grad Ukrajine Kijev danas je doživio jedan od najstrašnijih granatiranja od kako je počela ruska agresija na tu ponosnu zemlju.

Odmazda usmjerena prema civilnim ciljevima

Sve o situaciji u Ukrajini iz minute u minutu pratite - OVDJE.

Kijev je pogođen ruskim projektilima nekoliko puta od početka rata 24. veljače, no ovog ponedjeljka dogodio se najgori te vrste i prvi napad na grad u nekoliko mjeseci. Bila je to odmazda najgore vrste za ukrajinsko vojno-diverzantsko majstorstvo i miniranje ponosa Vladimira Putina, Krimskog mosta, koji simbolizira Putinovu zlosutnu misiju pripajanja tuđeg teritorija. Uz to, Krimski most je strateški važan most za logistiku i transport ruske vojske.

Okreće se nož prema Kijevu

Nakon jutrošnjeg raketiranja glavnog grada Ukrajine, novinarka ukrajinskog portala Kyiv Independent Asami Terijama kazala je za Sky News da ruske snage "ponovno okreću nož" prema Kijevu. Ona živi blizu središta grada i jutros ju je probudilo podrhtavanje zgrade. Za taj napad je rekla da je dosad bio najbliži središtu grada, a prizore je opisala kao "uznemirujuće".

"Bila sam u Kijevu na početku invazije, ali nisam nikad doživjela nešto ovakvo. Ulice su prilično prazne, moglo bi doći do novih napada. Nož se opet okreće prema Kijevu, gradu u koji se vratila većina ljudi koja je otišla početkom rata", kazala je Terijama.

Raste broj mrtvih i ranjenih

Iz sata u sat raste broj mrtvih i ranjenih, a u blizini kukavičkih napada našao se i legendarni nogometaš Andrij Ševčenko, koji se o svemu oglasio na društvenim mrežama. Opisao je taj iznenadni pakao iz zraka, kao u najgorima filmovima rata, katastrofe, ljudske ludosti najgore vrste. Psihotični i šizofreni napad, kakav rat još nije vidio, dogodio se kao u futurističkim filmovima katastrofe i panike.

"Rusija je danas ispalila 80 raketa i 24 bespilotnih letjelica-kamikaza na Ukrajinu. Bio sam u vlaku, zaustavili smo se pod granatama. Tih nekoliko sati bilo je kao vječnost. Želim samo reći jednu stvar. Nikakve rakete i granate neće slomiti Ukrajinu. Možete nam uzeti ulice i kuće, ali nemoguće oduzeti nam dostojanstvo, hrabrost i želju za slobodom. Zaštitit ćemo Ukrajinu. Pjevat ćemo na mostovima kao što je narod Kijeva danas pjevao u podzemnoj. Borit ćemo se dok ne pobijedimo", napisao je Ševčenko uz fotografije razorenih ulica i mostova, ali i videa na kojem hrabri Ukrajinci pjevaju.