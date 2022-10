229. je dan rata u Ukrajini

Putin danas okuplja 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji

Ukrajinski guverner: Pogođena je stambena zgrada u Zaporižju

Medvedev: 'Rusija bi na teroristički napad na Krimski most trebala odgovoriti ubijanjem terorista'

Eksplozije u centru Kijeva, ima i mrtvih

Rusija ispalila 75 projektila na Ukrajinu

Putin: 'Ako se napadi na Rusiju nastave, naš odgovor će biti oštar!'

Rusi objavili snimku lansiranja projektila

Rusko ministarstvo obrane objavilo je snimku broda s kojeg su ispaljeni projektili na Ukrajinu. Tvrde da je pogodio "sve zadane ciljeve".

Putin: 'Ako se napadi na Rusiju nastave, naš odgovor će biti oštar!'

12.48 - Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je okrivio Ukrajinu za napad na Krimski most rekavši da se radi o "terorističkom činu". Dodao je da je Ukrajina "pokušala dići u zrak plinovod Turski tok".

"Ako se napadi na Rusiju nastave, odgovor će biti oštar. Odgovori će biti istog razmjera kao i prijetnje Rusiji. U slučaju daljnjih pokušaja izvođenja terorističkih akcija na našem teritoriju, odgovor Rusije bit će oštar", kazao je Putin na jutros održanom sastanku ruskog Vijeća sigurnosti.

Potvrdio je da su ruske snage "projektilima dugog dometa" gađale energetske, vojne i komunikacijske objekte Ukrajine u koordiniranom napadu.

Zelenskij traži od EU-a i međunarodne zajednice oštar odgovor Rusiji

12.42 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je od njemačkog premijera Olafa Scholza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona "oštre" odgovore Rusiji nakon snažnih bombardiranja ukrajinskih gradova u ponedjeljak ujutro, a osude ruske osvetničke akciju pljušte iz Europske unije i europskih država.

Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u ponedjeljak ujutro ispalila 75 projektila na Ukrajinu, a Zelenskij rekao je da je glavna meta ruskih napada bila energetska infrastruktura u zemlji, a druga meta bili su ljudi što je očita osveta ruskog predsjednika Vladimira Putina na eksploziju Kerčkom mosta koji povezuje Krim i Rusiju što je Putin proglasio terorističkim napadom.

"Razgovarali smo o jačanju naše zračne obrane, o potrebi oštre europske i međunarodne reakcije te o pojačanom pritisku na Rusiju", objavio je Zelenskij na Twitteru pošto je hitno razgovarao s kolegama iz Njemačke i Francuske, javlja Reuters.

Također je zatražio hitan sastanak skupine G7 (sedam najsnažnijih gospodarstava svijeta) u čemu se suglasio s kancelarom Scholzom.

Spasioci pokušavaju izvući ljude ispod ruševina u Kijevu

12.36 - Ljudi su zarobljeni ispod ostataka zgrada u Kijevu nakon ruskih raketnih napada u ponedjeljak ujutro na glavni grad Ukrajine, prema visokom vojnom dužnosniku.

"Ljudi su pod ruševinama… Spasioci i nadležne službe rade na terenu kako bi spasili ljude što je prije moguće", rekao je Oleksii Kuleba, šef regionalne vojne uprave. Kuleba je rekao da su napadi oštetili "kritičnu infrastrukturu" i da bi moglo doći do "mogućih nestanaka struje i vodoopskrbe". Stanovnicima je savjetovao da naprave zalihe vode i napune mobitele.

Oglasio se Kremlj

12.12 - Kremlj je priopćio da su eksplozije koje su u ponedjeljak potresle Kijev dio onoga što naziva "specijalnom vojnom operacijom". Nekoliko ukrajinskih gradova ostalo je bez opskrbe strujom ili vodom nakon što su deseci ruskih projektila pogodili gradove diljem zemlje u ponedjeljak ujutro, što se smatra osvetničkim napadom za eksploziju na ključnom mostu koji povezuje Rusiju s anektiranim poluotokom Krimom tijekom vikenda.

"Sve se događa u okviru specijalne vojne operacije", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje novinara o eksplozijama u Kijevu. Nije komentirao jesu li napadi odmazda za napad na most koji je predsjednik Vladimir Putin nazvao "terorističkim" činom u televizijskim komentarima u nedjelju navečer.

Bjelorusija i Rusija formiraju zajedničku vojnu skupinu

12.01 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će Bjelorusija i Rusija raspoređivanjem zajedničke vojne sile odgovoriti na "pogoršanje napetosti" na zapadnim granicama, javlja u ponedjeljak državna agencija Belta.

Lukašenko je rekao da će dvije zemlje rasporediti regionalnu vojnu skupinu. Snage je počeo povlačiti prije dva dana, po svemu sudeći nakon eksplozije na Krimskom mostu koji su izgradili Rusi kako bi se povezali s anektiranim poluotokom Krimom.

"Zbog pogoršanja stanja na zapadnim granicama (rusko-bjeloruske) Unije, počeli smo raspoređivati regionalnu skupinu Ruske Federacije i Republike Bjelorusije", objavio je Lukašenko na sastanku s čelnicima za sigurnost, javlja Belta.

Ruske snage koriste se Bjelorusijom za slanje vojske i opreme u sjevernu Ukrajinu od početka invazije na Ukrajinu 24. veljače. Lukašenko je optužio Ukrajinu da priprema napad na Bjelorusiju i objasnio da će zato Minsk rasporediti rusko-bjeloruske postrojbe. Lukašenko nije naveo u kojim će područjima te zajedničke postrojbe biti raspoređene, dodaje agencija AFP.

Pogođen njemački konzulat u Kijevu

11.47 - Pogođen je njemački konzulat u Kijevu.

Stigla prva reakcija Kine na eksploziju Krimskog mosta

11.14 - Kina je reagirala na ruske napade u Ukrajini, rekavši da se nada da će situacija u Ukrajini uskoro biti "deeskalirana". Govoreći tijekom dnevnog brifinga kineskog ministarstva vanjskih poslova u Pekingu, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla je da je Kina primila na znanje izvješća o eksploziji na Krimskom mostu i udarima na Kijev.

Mao je ponovila kinesko stajalište o situaciji u Ukrajini, ističući da je Kina "uvijek tvrdila da treba poštivati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja".

"Nadamo se da sve strane mogu ispravno riješiti svoje razlike kroz dijalog i konzultacije. Kina je također voljna nastaviti igrati konstruktivnu ulogu u promicanju deeskalacije situacije", dodala je Mao.

11 infrastrukturnih objekata oštećeno u ruskim napadima

11.12 - Ukrajinski premijer Denis Šmigal rekao je da je 11 infrastrukturnih objekata u osam regija i u glavnom gradu Kijevu oštećeno u ruskim raketnim napadima u ponedjeljak.

"Prema stanju u 11 sati oštećeno je 11 važnih infrastrukturnih objekata u osam regija i gradu Kijevu", objavio je Šmigal u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. "Sada su neka područja odsječena. Potrebno je biti spreman na privremene prekide struje, vodoopskrbe i komunikacija."

Škole u Ukrajini prebacuju se na online način rada

11.08- Do petka će se sve škole u Ukrajini prebaciti na online način rada.

Rusija ispalila 75 projektila na Ukrajinu

10.57 - Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u ponedjeljak ujutro ispalila 75 projektila na Ukrajinu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je glavna meta ruskih napada bila energetska infrastruktura u zemlji, a druga meta bili su ljudi.

"Ujutro je agresor lansirao 75 projektila (od kojih je) 41 oborio naš protuzračni obrambeni sustav", objavio je ukrajinski vrhovni zapovjednik Valerij Zalužnij na Telegramu, dodajući da je Rusija također koristila "borbene bespilotne letjelice".

Ukrajina najavila osvetu za napad

10.20 - Ukrajinsko ministarstvo obrane najavilo je osvetu za ruske raketne napade koji su u ponedjeljak ujutro pogodili gradove diljem Ukrajine. "Ima žrtava i razaranja", objavilo je Ministarstvo na Facebook stranici.

"Neprijatelj će biti kažnjen za bol i smrt nanesenu našoj zemlji! Osvetit ćemo se!"

Harkiv pogođen s tri projektila, nestala energija i voda

10.16 - Grad Hharkiv u sjeveroistočnoj Ukrajini pogođen je tri puta u ponedjeljak, rekao je gradonačelnik Ihor Terekho te dodao da su projektili pogodili "objekt energetske infrastrukture".

"U nekim dijelovima grada nestala je struja, nema opskrbe vodom." U međuvremenu, regionalni šef Kharkiva, Oleg Sinegubov, rekao je: "Neprijatelj napada Harkov. U gradu ima eksplozija."

Udari u Kijevu točno tempirati kada je vani bilo mnogo ljudi

10.09 - Sky News primio je poruku s terena u Kijevu od svojeg nezavisnog vanjskopolitičkog analitičara Jimmyja Rushtona, koji kaže da su udari jutros bili tempirani kako bi se poklopili s trenutkom kada je mnogo ljudi na ulicama. Rushton je objavio i sliku ozlijeđenih civila.

Klično: Oštećena je kritična infrastruktura

9.58 - Gradonačelnik Kijeva kaže da je u glavnom gradu Ukrajine pogođena "kritična infrastruktura". "Nekoliko pogodaka u objekte kritične gradske infrastrukture", rekao je Kličko. "Ima žrtava. Sve službe na terenu rade."

Pogledajte trenutak eksplozije u Kijevu

9.53 - Videokamera zabilježila je trenutak eksplozije u Kijevu.

Eksplozije u ruskom Belgorodu

9.14 - Svjedoci javljaju i o eksplozijama u ruskom gradu Belgorodu. Belgorod se nalazi u blizini rusko-ukrajinske granice i nedaleko grada Harkiva.

"Ukrajina je pod raketnim napadom, imamo informacije o mnogim pogođenim gradovima u našoj zemlji", objavio je Kirilo Timošenko na Telegramu. Rekao je da su u napadima stradali civili, prenosi Interfaks Ukrajina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da ima mrtvih i ranjenih u eksplozijama koje su u ponedjeljak potresle gradove diljem Ukrajine i optužio Rusiju da pokušava izbrisati njegovu zemlju "s lica zemlje".

"Pokušavaju nas uništiti i izbrisati s lica zemlje… uništiti naše ljude koji spavaju kod kuće u gradu Zaporižju. Ubiti ljude koji idu na posao u Dnjepru i Kijevu", rekao je Zelenskij na aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu.

Osam ljudi ubijeno u Kijevu

9.02 - Osam ljudi je ubijeno, a 24 civila je ranjeno u eksplozijama u Kijevu.

Zelenskij objavio snimku napada na Kijev

8.54 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je video današnjeg napada na Kijev.

Gradonačelnik Kijeva: Ostanite u skloništima

8.49 - Vitalij Kličko rekao je onima u Kijevu da jutros ostanu u skloništima dok se sirene za zračnu uzbunu nastavljaju nakon "nekoliko eksplozija".

"Glavni grad je napadnut od strane ruskih terorista! Rakete su pogodile objekte u centru grada (u okrugu Shevchenkiv) i u okrugu Solomyan. Zračna uzbuna, a samim time i prijetnja, traje. Apeliram na sve stanovnike glavnog grada: za vrijeme uzbune ostanite u skloništima. Ako nema hitne potrebe, bolje je ne ići danas u grad", objavio je.

Napad na Kijev se čuo na BBC-jevom prijenosu uživo

8.42 - Društvenim mrežama se širi snimka na kojoj se navodno jutros u BBC-jevom prijenosu uživo mogao čuti udar na Kijev.

Napadnut Lavov, zatvorene škole

8.39 - Gradonačelnik Lavova Andriy Sadovyi objavio je na Telegramu da će se škole danas zatvoriti, a nastava se odvija na daljinu. Kazao je i da je došlo do privremenih prekida mobilnih komunikacija.

Eksplozije u nizu gradova, Lavovu, Ternopilu, Dnjepru…

8.34 - Stižu izvješća o eksplozijama u nekoliko gradova diljem Ukrajine, a Kijev, Žitomir, Hmjelnicki, Dnjepar i Ternopil spominju se kao mete na društvenim mrežama i Telegram kanalima. Čini se da kruži video isječak koji pokazuje štetu na civilnim zgradama u Dnjepru.

Postoje i nepotvrđena izvješća o eksplozijama u Lavovu. Ako bi to bio slučaj, to jutros označava značajan porast ruskih napada na gradove udaljene od prve crte na okupiranom istoku Ukrajine.

Gradonačelnik Andriy Sadovyi objavio je na Telegramu da su se čule eksplozije u Lavovu i upozorio stanovnike da se sklone. U isto vrijeme, Vitaliy Kim, guverner Mykolaiva, objavio je da njegova regija prolazi kroz drugi val lansiranja raketa.

U eksplozijama u Kijevu ima mrtvih i ranjenih

8.30 - Nekoliko eksplozija potreslo je ukrajinsku prijestolnicu Kijev u ponedjeljak, uzrokujući smrt i ozljede, rekao je glasnogovornik državne hitne službe javnoj radioteleviziji Suspilne.

Ruske snage približavaju se Bahmutu u istočnoj Ukrajini

8.29 - Ruske snage približavaju se strateški važnom istočnom gradu Bahmutu, nakon što su napredovale 2 km prema gradu tijekom prošlog tjedna, objavila je britanska obavještajna služba u ponedjeljak.

"Rusija nastavlja davati visok prioritet vlastitim ofenzivnim operacijama u središnjem sektoru Donbasa, posebno u blizini grada Bahmuta", tvitalo je britansko ministarstvo obrane u redovnom biltenu.

U video obraćanju u subotu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da su ukrajinske snage sudjelovale u vrlo teškim borbama u blizini Bahmuta. Bahmut se nalazi na glavnoj cesti koja vodi do gradova Slovjansk i Kramatorsk, oba smještena u industrijskoj regiji Donbas, koju Moskva tek treba u potpunosti osvojiti.

Napad na centar Kijeva

8.16 - Ruska raketa navodno je pala na gradsku ulicu u Kijevu u blizini spomenika Hruševskom, tvrdi to na Telegramu Anton Geraščenko, viši ukrajinski savjetnik ministra unutarnjih poslova.

Gerščenko tvrdi da je napad izveden dronovima kamikazama. Ukrajinski zastupnik Oleksih Gončarenko rekao je da je jedna raketa pala "točno u središte grada. Gore automobili, a na kućama su razbijeni prozori. Ima mrtvih”, tvitao je jutros.

UN će otvoriti raspravu o ruskim aneksijama u Ukrajini

8.14 - Opća skupština UN-a trebala bi u ponedjeljak otvoriti raspravu o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija četiriju ukrajinskih regija, dok zapadne sile žele naglasiti međunarodnu izolaciju Moskve. Odluka da se pitanje iznese pred Opću skupštinu, gdje 193 članice UN-a imaju po jedan glas - i nitko nema pravo veta - donesena je nakon što je Rusija upotrijebila svoj veto na sjednici Vijeća sigurnosti 30. rujna kako bi blokirala sličan prijedlog. “To je iznimno važno”, rekao je Olof Skoog, koji je kao veleposlanik EU-a pri UN-u sastavio tekst u suradnji s Ukrajinom i drugim državama.

Ne uspije li Opća skupština djelovati - glasanje se ne očekuje prije srijede - dalo bi "otvorene ruke drugim državama da učine isto ili da priznaju rusku aneksiju", rekao je švedski diplomat novinarima. Nacrt rezolucije u koji je AFP imao uvid osuđuje ruski "pokušaj nezakonite aneksije" ukrajinskih regija Donecka, Luhanska, Zaporižje i Hersona nakon "tzv. referenduma" i naglašava da ti postupci nisu pravovaljani prema međunarodnom pravu". Kao odgovor, Rusija je poslala pismo svim državama članicama u kojemu napada "zapadna izaslanstva" čije djelovanje "nema nikakve veze sa zaštitom međunarodnog prava i načela Povelje UN-a".

Eksplozije u centru Kijeva

7.43 - Nekoliko eksplozija čule se jutros u centru Kijeva, prenosi AFP. Kako javljaju ukrajinski mediji, najmanje četiri detonacije čule su se u centru glavnog ukrajinskog grada, a informaciju o udarima potvrdio je i gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Na meti napada jutros je bio i Dnjipro, gdje su se čule tri snažne detonacije.

Jedan civil poginuo u Zaporižju

7.31 - Gradski administrativni pročelnik Zaporižja Anatolij Kurtev rekao je da je jedan civil dosad poginuo u ruskom napadu koji se dogodio oko 3 sata ujutro. "Ove noći ruski teroristi još jednom su lišili života jednog civila. Od šest sati ujutro zna se za jednu preminulu osobu. Ozlijeđeno je još pet osoba. Među ozlijeđenima je i jedno dijete koje ima posjekotine od krhotina stakla”, rekao je i dodao da su operacije potrage i spašavanja su u tijeku.

Pentagon: Bidenov komentar o nuklearnom armagedonu nije temeljen na novim podacima

7.15 - Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je kako upozorenje američkog predsjednika Joea Bidena o ruskoj prijetnji nuklearnim napadom, odnosno potencijalnom nuklearnom armagedonu nije bilo temeljeno na novim informacijama.

"Ovakvu situaciju nismo imali od vremena Kennedyja i Kubanske krize. Putin se ne šali kad kaže da razmatra korištenje taktičkog nuklearnog oružja kako bi nadoknadio neuspjeh svoje vojske. Nema načina da se to dogodi a da ne rezultira uništenjem svijeta."

Kirby je izjavom za ABC News smanjio zabrinutost: "Njegovi se komentari nisu temeljili na novim obavještajnim podacima ili indikacijama da je gospodin Putin odlučio upotrijebiti nuklearno oružje. Iskreno, nemamo nikakvih informacija da je donio takvu odluku. Nismo vidjeli ništa zbog čega bismo preispitali vlastitu nuklearnu poziciju."

Guverner: Rusija ispalila deset projektila na Mikolajev

7.13 - Rusija je ispalila deset projektila S-300 na Mikolajev tijekom noći, izvijestio je guverner Mikolajivske oblasti Vitaliy Kim na svojem Telegram kanalu. Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava, napisao je Kim.

Ukrajinski guverner: Pogođena je stambena zgrada u Zaporižju

7.11 - Ruski raketni napad tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak pogodio je stambenu zgradu u Zaporižji, objavio je The Kyiv Independent, prenoseći riječi guvernera te oblasti Oleksandra Staruha. Ukrajinski medij navodi da ima žrtava, ali ne i koliko.

Medvedev: 'Rusija bi na teroristički napad na Krimski most trebala odgovoriti ubijanjem terorista'

7.09 - Rusija mora odgovoriti na ukrajinski teroristički napad na Krimski most izravnim ubijanjem terorista, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev.

"Rusija može odgovoriti na ovaj zločin samo izravnim ubijanjem terorista, kao što je običaj drugdje u svijetu. To je ono što ruski građani očekuju." Medvedev je zločin pripisao, kako je rekao, propaloj državi Ukrajini. "To je bio teroristički čin i sabotaža koju je počinio zločinački kijevski režim. U to nikada nije bilo sumnje. Iznesena su sva izvješća i doneseni zaključci", istaknuo je.

Biden i Scholz osudili rusku aneksiju ukrajinskih regija i nuklearne prijetnje

7.07 - Američki predsjednik Joe Biden i njemački kancelar Olaf Scholz u telefonskom razgovoru u nedjelju ponovno su osudili rusku aneksiju četiriju ukrajinskih regija, kao i nuklearne prijetnje iz Moskve. Dvojica lidera rekli su da su nedavne nuklearne prijetnje iz Rusije "neodgovorne", rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Hebestreit.

Scholz i Biden složili su se da bi raspoređivanje nuklearnog oružja imalo "iznimno ozbiljne posljedice po Rusiju", dodao je glasnogovornik. Po Bijeloj kući, oni su naglasili da će nastaviti sa sigurnosnom i ekonomskom pomoći Ukrajini te da drže Rusiju odgovornom za "brutalne akcije" u Ukrajini.

Zelenskij: Ruski terorizam onemogućava pregovore

7.05 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ponovio je u nedjelju navečer svoje stajalište da je nemoguće pregovarati s Rusijom jer njezin terorizam na državnoj razini onemogućava pregovore.

"Stalni terorizam nad civilnom populacijom je očito rusko odbacivanje pravih pregovora", rekao je Zelenskij u video poruci. "Terorizam na državnoj razini je jedan od najtežih međunarodnih zločina". Nešto ranije, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinske obavještajne službe za nedavni napad na Kerčki most, nazivajući to "terorističkim činom" protiv važne infrastrukture.

Putin okuplja 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji

7.03 - Eksplozija Krimskog mosta navela je bijesne ruske dužnosnike da pozovu na udare na velike gradove i pokrenu rat punih razmjera. Zapadni dužnosnici vjeruju da će se ruski čelnik sada osvetiti za eksploziju, piše The Sun. Također, strahuje se da bi ruski tiranin mogao krenuti ostvarivati svoje prijetnje nuklearnim oružjem.

"Predsjednik sutra ima planirani sastanak sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti", rekao je jučer glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Putin će se sastati s 12 najmoćnijih ljudi u Rusiji, uključujući svog ministra obrane Sergeja Šojgua i direktora FSB-a Aleksandra Bortnikova.

Ostali članovi vijeća uključuju bliskog Putinovog saveznika Dimitrija Medvedeva, ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i čelnike gornjeg i donjeg doma ruskog parlamenta.

Više možete pročitati OVDJE.