Kijev bi bio uništen za nekoliko minuta ako Bjelorusija slijedi naredbu Putina da ga gađa nuklearnim projektilima, piše The Sun. Dr. Felshtinsky, autor knjige Blowing Up Ukraine, rekao je za The Sun Online: "Sada smo u 1939., 1940. i 24. veljače bit će zapisan u povijesnim knjigama kao početak 3. svjetskog rata“, kazao je.

"Bio je to naš 1. rujna 1939. godine", dodaje.

Akademik rođen u Rusiji, koji sada živi u SAD-u, rekao je da je Putin previše uplašen da bi se sukobio s NATO-om u sukobu. Stoga bi umjesto toga prisilio Minsk na pokretanje nuklearnog napada, testirajući tako odlučnost Zapada.

"Poznavajući Putina i znajući kako on traži nekonvencionalne načine da se nosi s tim, on bi vjerojatno pokušao prebaciti nuklearno oružje u Bjelorusiju", rekao je dr. Felshtinsky za The Sun Online.

"Nitko ne govori o Bjelorusiji, a razlog zašto mislim da nitko ne govori o Bjelorusiji je taj što naravno postoji naredba da se o tome ne govori, ali i zato što Putin planira upotrijebiti nuklearno oružje za napad odande."

Rusija prebacuje vojnike u Bjelorusiju?

Do sada se bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko - poznat kao posljednji europski diktator - nije pridružio Moskvi u Ukrajini, ali dopustio je Rusiji da lansira bespilotne letjelice, borbene zrakoplove i trupe sa svog teritorija.

I to bi se uskoro moglo promijeniti nakon što je Putinov bliski prijatelj najavio da će Minsk i Moskva rasporediti "zajedničku vojnu skupinu", a Ukrajina tvrdi da Rusija planira prebaciti do 20.000 vojnika u Bjelorusiju.

Lukašenko je ranije ove godine rekao da su borbeni zrakoplovi njegove zemlje modificirani za nošenje nuklearnog oružja iz Rusije, a Rusija je obećala da će mu poslati rakete Iskander s nuklearnim kapacitetom.

Lukašenko je izazvao paniku među zapadnim čelnicima kada je neutemeljeno optužio NATO da razmišlja o nuklearnom napadu na Minsk, a mnogi upravo taj komentar vide kao izgovor za pridruživanje Bjelorusije ratu u Ukrajini. Ukrajinska obavještajna služba izvijestila je da Putin pokušava izvršiti pritisak na Lukašenka da se pridruži ratu u Ukrajini.

Ranije ove godine, Bjelorusija je objavila da ukida zabranu nuklearnog oružja, što je dodatno potaknulo strahove.

Traži brzu pobjedu

Dr. Felshtinsky je rekao da Putin traži "brzu pobjedu" u Ukrajini kako bi dokazao običnim Rusima da je vojska imala kontrolu i pobjeđivala na bojnom polju nakon niza neugodnih gubitaka. "Putin pokušava ostvariti neku pobjedu i čini to uglavnom za Ruse. Dakle, on će pokušati pripojiti više teritorija i zauzeti još teritorija. Upitno je bi li to mogao učiniti jer nakon sedam mjeseci rata nema konvencionalnu vojsku ili snage na raspolaganju za borbu u Ukrajini".

Dr. Felshtinksy je rekao da je jedini način da se Putin zaustavi da se Rusiji zada "odlučujući poraz".

"Kad kažem odlučno, mislim na razinu kapitulacije s kojom se Njemačka suočila 1945. ili s kojom se Japan suočio 1945."

Rekao je da Ukrajina ima "sva prava preventivno udarati protiv Bjelorusije i Rusije" dok traje rat, pogotovo kada "i ruska i bjeloruska vlada sebi dopuštaju da plaše i ucjenjuju cijelu Europu i Ukrajinu prije svega nuklearnim udarom".