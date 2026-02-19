Hrvatski trener postao je hit Lige Prvaka: Pohvale mu stižu sa svih strana

Veliko iznenađenje priredio je Club Brugge koji je u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala lige prvaka odigrao 3:3 protiv Atlético Madrid. Belgijsku momčad vodi hrvatski trener Ivan Leko, a njegova je ekipa dvaput tijekom susreta nadoknađivala zaostatak i na kraju zasluženo stigla do remija.

Brugge je na poluvremenu gubio 0:2, no u nastavku je pokazao karakter i učinkovitost te stigao do 3:3 u jednoj od najuzbudljivijih utakmica ove sezone u Ligi prvaka. Belgijski mediji nisu skrivali oduševljenje prikazanim, a pohvale su stizale sa svih strana.

Bivši belgijski reprezentativac Marc Degryse za VTM 2 istaknuo je kako je riječ o spektakularnoj predstavi, naglasivši da je povratak iz dva gola minusa protiv momčadi poput Atletica pokazatelj kvalitete i mentalne snage. Posebno je pohvalio pojedine igrače te ocijenio kako je remi u potpunosti zaslužen. Smatra i da španjolski sastav nije nepobjediv te da će uzvrat biti otvoren.

Podrška je stigla i iz klupskog vrha. Predsjednik Bart Verhaeghe izrazio je ponos na momčad i trenera, istaknuvši kako Brugge igra intenzivan i dinamičan nogomet. Naglasio je da je ekipa pokazala karakter, osobito nakon što je primila rani pogodak iz kaznenog udarca te drugi gol u završnici prvog poluvremena.

Pohvale su stigle i iz suparničkog tabora. Trener Atletica Diego Simeone priznao je da je Brugge jedna od najintenzivnijih momčadi u natjecanju te da se malo tko lako nosi s njihovim ritmom. Istaknuo je kako je njegova momčad tri puta vodila, ali da je domaćin zasluženo stigao do izjednačenja.

Sam Leko nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo. Naglasio je kako osjeća sreću i ponos zbog reakcije svoje momčadi u teškim okolnostima. Posebno je istaknuo zajedništvo i karakter igrača, podsjetivši da nije lako vratiti se protiv protivnika poput Atletica, osobito nakon ranog pogotka i zaostatka na poluvremenu.

