Ovo su šanse za prolaz nakon prvih utakmica: Dva kluba su napravila ogroman preokret

Završene su prve utakmice eliminacijske faze Lige prvaka. Gledali smo osam utakmica play-offa za ulazak u osminu finala.

X profil Football Meets Data koji se bavi nogometnom analitikom objavio je šanse za prolazak nakon prvih utakmica. Naravno, najveći posao je napravio Newcastle koji je pobijedio Qarabag u Azerbajdžanu 6:1. Njihove šanse su sada približno sto posto. Na visokih 97 posto je Leverkusen koji nosi 2:0 prednost iz Grčke nakon pobjede nad Olympiacosom.

96 naprema 4 su šanse PSG-a, iako su pobijedili tek jedan razlike Monaco na gostovanju. na 90 posto je i Real Madrid koji je s 1:0 pobijedio Benficu u Lisabonu. Kovačeva Borussia Dortmund napravila je veliki posao pobijedivši 2:0 Atalantu doma i sad su na 87 posto što je porast od 30 posto od prije utakmice.

📊 To make 🔵 UCL Round of 16:



~100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle Utd [📈+9%]

97% 🇩🇪 Leverkusen [📈+28%]

96% 🇫🇷 PSG [📈+8%]

90% 🇪🇸 Real Madrid [📈+24%]

87% 🇩🇪 Dortmund [📈+30%]

86% 🇹🇷 Galatasaray [📈+55%]

74% 🇪🇸 Atlético Madrid [📈+6%]

58% 🇳🇴 Bodø/Glimt [📈+43%]

--

42% 🇮🇹 Inter [📉-43%]

26% 🇧🇪… — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2026

Galatasaray je napravio veliki posao. Dobili su doma Juventus 5:2 i sada su na 86 posto, a nakon izvlačenja je Juventus bio na 69 posto. Između Atletica i Bruggea se nije puno promijenilo, nakon 3:3 u Belgiji, Atletico je na 74 posto za prolaz što je porast od šest posto.

Najgušće je između Intera i Bodo/Glimta. Norvežani su slavili s 3:1 na domaćem terenu i sad su na 58 posto za prolaz, a prije utakmice je Inter bio veliki favorit, na 85 posto.

Uzvratne utakmice igraju se sljedećega tjedna.

