POSEBNA PRIGODA /

Hrvatski napadač u posebnom dresu odigrao fenomenalnu utakmicu i doveo klub na korak do Europe

Hrvatski napadač u posebnom dresu odigrao fenomenalnu utakmicu i doveo klub na korak do Europe
×
Foto: Nordphoto Gmbh/bratic/imago Sportfotodienst/profimedia

'Poseban je to dres koji je izrađen samo za tu prigodu, a sva prikupljena sredstva biti će donirana' stoji na stranici njemačkoga kluba

25.10.2025.
17:42
Sportski.net
Nordphoto Gmbh/bratic/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici osmog kola Bundeslige između Hoffenheima i Heidenheima hrvatski napadač Andrej Kramarić odigrao je 83 minuta i bio jedan od najboljih na terenu. Hoffenheim je poveo golom Fisnika Asllanija u 18. minuti na asistenciju Kramarića. 

Hoffenheim je povećao vodstvo u drugoj minuti nadoknade u prvom poluvremenu golom Tima Lemperlea na asistenciju Bazoumana Tourea, da bi u 63. minuti isti igrač asistirao i hrvatskom reprezentativcu za 3:0. U 75. minuti je Stefan Schimmer pogodio za utješni pogodak i 3:1 poraz Heidenheima.

Utakmica je to u kojoj su igrači Hoffenheima igrali u posebnom dresu. Umjesto u domaćem plavom ili svijetloplavom ili bijelom dresu koji često koriste u gostujućim utakmicama Kramarić i suigrači na teren su izašli u ružičastom dresu kako bi skrenuli pažnju na mjesec borbe protiv raka. 'Poseban je to dres koji je izrađen samo za tu prigodu, a sva prikupljena sredstva biti će donirana' stoji na stranici njemačkoga kluba.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

Andrej KramarićHoffenheimBundesligaBorba Protiv Raka DojkeMjesec Borbe Protiv Raka Dojke
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSEBNA PRIGODA /
Hrvatski napadač u posebnom dresu odigrao fenomenalnu utakmicu i doveo klub na korak do Europe