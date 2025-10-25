Hrvatski napadač u posebnom dresu odigrao fenomenalnu utakmicu i doveo klub na korak do Europe

U utakmici osmog kola Bundeslige između Hoffenheima i Heidenheima hrvatski napadač Andrej Kramarić odigrao je 83 minuta i bio jedan od najboljih na terenu. Hoffenheim je poveo golom Fisnika Asllanija u 18. minuti na asistenciju Kramarića.

Hoffenheim je povećao vodstvo u drugoj minuti nadoknade u prvom poluvremenu golom Tima Lemperlea na asistenciju Bazoumana Tourea, da bi u 63. minuti isti igrač asistirao i hrvatskom reprezentativcu za 3:0. U 75. minuti je Stefan Schimmer pogodio za utješni pogodak i 3:1 poraz Heidenheima.

Utakmica je to u kojoj su igrači Hoffenheima igrali u posebnom dresu. Umjesto u domaćem plavom ili svijetloplavom ili bijelom dresu koji često koriste u gostujućim utakmicama Kramarić i suigrači na teren su izašli u ružičastom dresu kako bi skrenuli pažnju na mjesec borbe protiv raka. 'Poseban je to dres koji je izrađen samo za tu prigodu, a sva prikupljena sredstva biti će donirana' stoji na stranici njemačkoga kluba.

