Utakmica lige petice kasnila više od dvadeset minuta. Evo o čemu se radi

Hrvatskom treneru trese se stolica, a on poručuje: "Uživam i ne bojim se otkaza"
U srazu posljednjeplasirane i prvoplasirane momčadi lige u igru bi se nakon ozljede mogao vratiti i hrvatski branič
Utakmica osmoga kola Bundeslige između Borussije Mönchengladbach i Bayern Münchena kasnila je preko dvadeset minuta. Naime prilikom dolaska na utakmicu gosti iz Münchena zapeli su u prometnoj gužvi te je sudac Sascha Stegemann morao pričekati Bavarce kako bi dao znak za početak susreta.
Dodajemo da se za ovu utakmicu u sastav Bayerna nakon ozljede vratio hrvatski branič Josip Stanišić koji je utakmicu započeo s klupe.
