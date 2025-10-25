Utakmica lige petice kasnila više od dvadeset minuta. Evo o čemu se radi

Utakmica osmoga kola Bundeslige između Borussije Mönchengladbach i Bayern Münchena kasnila je preko dvadeset minuta. Naime prilikom dolaska na utakmicu gosti iz Münchena zapeli su u prometnoj gužvi te je sudac Sascha Stegemann morao pričekati Bavarce kako bi dao znak za početak susreta.

Dodajemo da se za ovu utakmicu u sastav Bayerna nakon ozljede vratio hrvatski branič Josip Stanišić koji je utakmicu započeo s klupe.