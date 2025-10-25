NEOBIČAN RAZLOG /

Utakmica lige petice kasnila više od dvadeset minuta. Evo o čemu se radi

Utakmica lige petice kasnila više od dvadeset minuta. Evo o čemu se radi
Foto: Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia

U srazu posljednjeplasirane i prvoplasirane momčadi lige u igru bi se nakon ozljede mogao vratiti i hrvatski branič

25.10.2025.
16:13
Sportski.net
Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia
Utakmica osmoga kola Bundeslige između Borussije Mönchengladbach i Bayern Münchena kasnila je preko dvadeset minuta. Naime prilikom dolaska na utakmicu gosti iz Münchena zapeli su u prometnoj gužvi te je sudac Sascha Stegemann morao pričekati Bavarce kako bi dao znak za početak susreta.

Dodajemo da se za ovu utakmicu u sastav Bayerna nakon ozljede vratio hrvatski branič Josip Stanišić koji je utakmicu započeo s klupe.

 

   

 

Bayern MünchenBundesligaBorussia MochengladbachJosip Stanišić
