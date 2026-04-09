HNS se sjetio prerano preminulog igrača na 18. godišnjicu smrti

Hrvatski nogometni savez danas je posjetio grob Hrvoja Ćustića koji je preminuo na utakmici između Zadra i Cibalije prije 18 godina.

Ćustić je preminuo 3. travnja 2008. godine od posljedice udarca u betonski zid na utakmici odigranoj 28. ožujka. Posljednje mjesto počivališta bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca u Murvici posjetili su predsjednik HNS-a Marijan Kustić i najbolji Ćustićev prijatelj, koji je u trenutku tragedije igrao za Zadar, Danijel Subašić.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Danijel Subašić, legendarni vratar Vatrenih, a danas član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića, obilježili su 18. obljetnicu smrti Hrvoja Ćustića, nekadašnjeg prvotimca Zadra i mladog hrvatskog reprezentativca koji je… pic.twitter.com/qCE9mdraJz — HNS (@HNS_CFF) April 9, 2026

