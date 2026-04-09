Pojavile se dramatične snimka iz Ria: Pogledajte kako buktinja guta dom Olimpijskih igara

U srijedu, 8.- travnja, opet je izbio plamen na Olimpijskom parku u Rio de Janeiru na kojemu su 2016. bile održane Olimpijske igre.

Vojna vatrogasna postrojba države Rio de Janeiro primila je dojavu u 4.17 ujutro. Na teren je odmah upućena velika snaga - oko 80 vatrogasaca i 20 vozila iz šest različitih postrojbi. Požar je bio ograničen na platnenu krovnu konstrukciju, a vatrogasci su uspjeli spriječiti njegovo širenje na unutrašnjost zgrade i ostatak Olimpijskog kompleksa.

Zahvaljujući njihovoj efikasnosti, vatra je stavljena pod kontrolu, a najvažnije je da nije bilo ozlijeđenih osoba.

Incêndio destrói cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio; é a terceira vez que a arena pega fogo.



A pista do Velódromo, feita de madeira importada da Sibéria, não sofreu danos. A Prefeitura do Rio ainda calcula os prejuízos.



Gradonačelnik Rija Eduardo Cavaliere obratio se novinarima i potvrdio dobre vijesti. "Struktura samog velodroma je očuvana, a staza nije uopće pogođena. Ostala je netaknuta i dobro očuvana", izjavio je Cavaliere.

Dodao je kako će staza, izrađena od sibirskog bora, trebati čišćenje i održavanje prije nego što se dvorana ponovno otvori za sportaše. Unutar velodroma nalazi se i Olimpijski muzej s oko tisuću izložaka, a prema prvim procjenama, zabilježena je samo manja šteta koja će zahtijevati tek sitne popravke.

Ovo, nažalost, nije prvi put da vatra guta krov velodroma. Riječ je o trećem velikom požaru od završetka Olimpijskih igara 2016. godine. Dva slična incidenta dogodila su se 2017. godine, u srpnju i studenom, a oba su bila uzrokovana padom ilegalnih papirnatih lampiona, poznatih kao "balões".