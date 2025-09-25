Sve profitiraju od Dinamove pobjede: Hrvatska došla korak bliže još jednom klubu u Ligi prvaka

U svojoj prvoj europskoj utakmici u aktualnoj sezoni, hrvatski doprvak Dinamo stigao je do velike pobjede protiv Fenerbahčea na svom Maksimiru. Plavi su slavili rezultatom 3:1 zahvaljujući dvama pogotcima Diona Drene Belje, dok je treći postigao Alžirac Monsef Bakrar. Za tursku momčad strijelac je bio Sebastian Szymanski.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Dinamova pobjeda nije pomogla samo njemu da zasad preuzme vrh ljestvice Europske lige, već se zahvaljujući njoj i HNL pomaknuo na ljestvici najboljih europskih liga. Hrvatsko prvenstvo tako je sada preskočilo rumunjsko i postalo 21. najjača liga u Europi. Naša liga ima priliku pomaknuti se i za još jedno mjesto budući da Hrvatska ima dva predstavnika u Europi, a 20. Izrael jednog.

[📊 UEFA country ranking - as of 24 Sep]



DEN 🇩🇰 overtook POL 🇵🇱 on 13th!



CRO 🇭🇷 overtook ROU 🇷🇴 on 21st! pic.twitter.com/F5Hm96nQQU — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

UEFA ovako rangira lige kako bi odredila koliko će koja zemlja imati predstavnika u Europi, u kojem će oni natjecanju igrati i u kojoj će fazi tog natjecanja krenuti. Cilj HNL-a je popeti se na 15. mjesto koje donosi dva predstavnika u Ligi prvaka. Posljednji puta Hrvatska je dva kluba u kvalifikacijama najelitnijeg klupskog natjecanja imala u sezoni 2020./21., a to su bili Dinamo i Rijeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea