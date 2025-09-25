CILJ SE ZNA /

Sve profitiraju od Dinamove pobjede: Hrvatska došla korak bliže još jednom klubu u Ligi prvaka
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Naša liga ima priliku pomaknuti se i za još jedno mjesto budući da Hrvatska ima dva predstavnika u Europi, a 20. Izrael jednog.

25.9.2025.
12:02
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
U svojoj prvoj europskoj utakmici u aktualnoj sezoni, hrvatski doprvak Dinamo stigao je do velike pobjede protiv Fenerbahčea na svom Maksimiru. Plavi su slavili rezultatom 3:1 zahvaljujući dvama pogotcima Diona Drene Belje, dok je treći postigao Alžirac Monsef Bakrar. Za tursku momčad strijelac je bio Sebastian Szymanski.

 

Dinamova pobjeda nije pomogla samo njemu da zasad preuzme vrh ljestvice Europske lige, već se zahvaljujući njoj i HNL pomaknuo na ljestvici najboljih europskih liga. Hrvatsko prvenstvo tako je sada preskočilo rumunjsko i postalo 21. najjača liga u Europi. Naša liga ima priliku pomaknuti se i za još jedno mjesto budući da Hrvatska ima dva predstavnika u Europi, a 20. Izrael jednog.

 

 

UEFA ovako rangira lige kako bi odredila koliko će koja zemlja imati predstavnika u Europi, u kojem će oni natjecanju igrati i u kojoj će fazi tog natjecanja krenuti. Cilj HNL-a je popeti se na 15. mjesto koje donosi dva predstavnika u Ligi prvaka. Posljednji puta Hrvatska je dva kluba u kvalifikacijama najelitnijeg klupskog natjecanja imala u sezoni 2020./21., a to su bili Dinamo i Rijeka.

DinamoHnlLiga Prvaka
