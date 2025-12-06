Kad se misice sastanu: Laura pozirala sa svojim prethodnicama, objava zapalila društvene mreže

Subotnja zagrebačka špica ponovno je dokazala zašto ju mnogi nazivaju najstylish mjestom u gradu. Među brojnim prolaznicima posebno su se istaknule četiri hrvatske misice – Natalija Prica (37), Laura Gnjatović (23), Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović (36), koje su zajedničkim pojavljivanjem privukle pozornost modnih znatiželjnika i objektiva.

Povod za dodatnu pozornost bila je Laurina objava na Instagram storiju, gdje je podijelila zajedničku fotografiju te uz nju napisala: "Divne moje pretkinje."

Foto: Instagram Story

Na fotografiji četiri ljepotice nasmijano poziraju u elegantnim modnim izdanjima koja su dodatno naglasila njihovu profinjenost i opravdala titulu Miss Universe Hrvatske. Tako je Natalija Prica, koja je bila Miss Universe Hrvatske 2011., u tamnom krznenom kaputu i visokim kožnim čizmama djelovala glamurozno, a besprijekoran make-up dodatno je naglasio njezinu prirodnu ljepotu.

Laura Gnjatović – aktualna misica u chic casual izdanju

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, odabrala je voluminozni smeđi kaput od krzna koji je kombinirala s opuštenim komadima – svijetlim puloverom i klasičnim trapericama. Njezin look pokazao je kako se luksuz može savršeno uklopiti u ležernu modnu priču.

Marijana Kužina, Miss Universe Hrvatske 1999., ostala je vjerna klasičnoj eleganciji. Odabrala je sivi kaput kroja koji nikad ne izlazi iz mode, uz tamne sunčane naočale i modernu kapu s detaljem od perja. Njezin minimalistički pristup modi podigao je cijeli outfit na sofisticiranu razinu.

Ivana Mišura Vlaović – doza boje za hladan dan

Za vibrantnu notu pobrinula se Ivana Mišura Vlaović, Miss Universe Hrvatske 2014., koja je zablistala u bordo krznenoj jakni. Kombinirajući je s elegantnim crnim hlačama, Ivana je pokazala kako jednostavne linije mogu izgledati izrazito chic.

Četiri misice zajedno su pretvorile zagrebačku špicu u modnu šetnicu, demonstrirajući da se stil, glamur i toplina mogu savršeno uklopiti i u prosinačku hladnoću. Modni trenutak koji je Laura podijelila na Instagramu instantno je oduševio njezine pratitelje – i s razlogom: ovakve prizore Zagreb uvijek rado vidi.

