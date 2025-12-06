Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'

A dok se već na veliko najavljuje nova sezona Formule 1, objavljuju promjene u vozačkim postavama i predstavljaju novi bolidi, još uvijek se čeka rasplet ove sezone. Sve će oči sutra biti uprte u Abu Dhabi, u posljednju ovosezonsku utrku u kojoj ćemo saznati tko će se okititi naslovom prvaka.

Tri vozača - jedan naslov.

Lando Norris, Max Verstappen ili Oscar Piastri. Pitanje pobjednika odlučit će staza u Abu Dhabiju, na kraju sezone kakvu nismo gledali dugih 14 godina.

"Ova sezona doživljava apsolutni vrhunac. Od 2010. godine nismo imali situaciju da više od dva vozača konkuriraju za naslov. Tada su četvorica konkurirali. Sada imamo trojicu u konkurenciji i mislim da će finale u Abu Dhabiju biti apsolutno spektakularno."

U današnjim kvalifikacijama pole position uzeo je Max Verstappen, Lando Norris je napravio velik posao i završio drugi, a Oscar Piastri treći. Najveće šanse za osvajanje naslova definitivno ima Lando kojemu je sutra dovoljno biti na postolju.

"Ukoliko Lando Norris postane svjetski prvak, bojim se da će biti jedan od najneželjnijih svjetskih prvaka i to greškom ili krivicom McLarena. Od trenutka kada su zatražili Oscara da mu prepusti mjesto zbog toga jer to nije bilo OK i tako dalje i tako dalje od tog trenutka tom dečku fućkaju kad je na postolju. Nažalost, okrenuli su se mnogi protiv njega."

Mnogi su se tako okrenuli i protiv 19-godišnjeg Kimija Antonellija, najmlađeg vozača u Formuli 1, koji je nakon utrke u Katru primao čak i prijetnje smrću. Vozač Mercedesa u zadnjem je krugu napravio pogrešku zbog koje ga je Lando Norris prestigao u borbi za četvrto mjesto.

"Mnogi do danas, odnosno do ove sezone jako nisu voljeli Maxa Verstappena, a sada svi oni koji su ga hejtali, sada ga obožavaju i jako jako navijaju da on postane ponovo svjetski prvak. Nažalost, McLaren se upustio u u provođenje nešto što su nazvali 'papaja rules' po meni bez velike potrebe. I samim tim su zapravo otežali život s ovim vozačima."

Hoće li Verstappen od svog petog uzastopnog naslova, ili Norris i Piastri do svog prvog saznat ćemo sutra, a odmah nakon toga gledamo prema idućoj godini i novoj sezoni koju ćete ekskluzivno moći pratiti na RTL-u i našoj platformi Voyo.

