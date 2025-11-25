HNL objavio snimke i obrazloženja: Četiri situacije koje su obilježile 14. kolo

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je službenu analizu najvažnijih sudačkih situacija iz 14. kola SuperSport HNL-a. U fokusu su dvije utakmice, Slaven Belupo protiv Vukovara 1991 te Osijek protiv Lokomotive u kojima je zabilježeno nekoliko ključnih odluka koje su zahtijevale dodatno tumačenje. Analizu prenosimo u cijelosti, sa službene stranice HNS-a.

Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 1991 (51. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad se gostujući igrač br. 10 (Gonzales, op. G) kretao van kaznenog prostora kako bi primio loptu, branič br. 30 (Agbekpornu, op. G) je startao na njega s leđa lijevom nogom ostvarivši jasan i značajan kontakt unutar kaznenog prostora.

Sudac (Pajač, op. G) ovaj prekršaj nogom nije primijetio te ga je VAR (Vučković, op. G) pozvao na pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Sudac je promijenio svoju odluku te ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 2: SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 1991 (66. minuta); pogodak

Nakon udarca iz kuta loptu je glavom prema vratima uputio gostujući napadač br. 13 (Čaić, op. G). U trenutku kada je loptu dodirnuo glavom ona nije izašla preko zamišljene poprečne crte. U skladu s Pravilima nogometne igre lopta je bila unutar terena za igru te je pogodak ispravno postignut.

Situacija br. 3: OSIJEK - LOKOMOTIVA (28. minuta); druga opomena

Nakon što je dobio prvi žuti karton zbog preoštrog prekršaja u 4. minuti, igrač domaće momčadi br. 16 (Petrusenko, op. G) dobio je drugi žuti karton zbog još jednog preoštrog prekršaja tijekom nekontroliranog starta nad suparničkim igračem.

Smatramo da je ovaj prekršaj bio preoštar te da je zaslužio žuti karton, odnosno drugu opomenu.

Situacija br. 4: OSIJEK - LOKOMOTIVA (41. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad je domaći branič br. 42 (Guedes, op. G) pokušavao izbiti loptu, nespretno je udario suparničkog igrača u potkoljenicu koja je bila u zraku.

Sudac (Vukančić, op. G), koji je bio idealno pozicioniran, brzo je procijenio situaciju, posebno mjesto prekršaja (unutar kaznenog prostora) i ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu. (G)

