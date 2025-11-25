Pitali smo hrpu navijača Dinama i jednu navijačicu Hajduka što misle o novom Dinamovom dresu, a njihovi odgovori su sve!

Dinamo je ovog vikenda izbacio četvrti dres sezone 25/26, fan edition koji udara direktno u identitet. Ne u estetiku, ne u trend, nego u ono što navijač nosi duboko ispod kože. Na službenoj stranici naglašeno je da je ovo dres za ljude koji žive tribinu, koji znaju što znači hladan betonski prag Maksimira u 17:55 i kako se grad pretvori u orkestar kad se upale glasovi sjevera.

I baš tu, u tom trenutku, kroz dizajn provuče se 1986. godina, ne kao broj, nego kao rana i ponos u isto vrijeme. To je godina kada su Bad Blue Boys uzeli svoje mjesto, kada se Zagreb probudio kao da je shvatio da je vrijeme da kaže tko je i što je. Zvijezda Sjevernjača, njihov simbol, nije samo znak, to je njihov smjer. Ona točno pokazuje zašto se ulazi na tribinu i zašto se s nje ne odlazi, ni kad puše ni kad gori. I zato je ugraditi elemente te ikonografije u dres isto kao staviti srce na rukav, doslovno i metaforički.

A mi smo odlučili izaći na ulice Zagreba i pitati ljude što oni misle o prvom službenom četvrtom dres u povijesti GNK Dinama. Njihove komentare, recenzije, nostalgične reakcije, možete vidjeti u videu, ali upozoravamo vas, tu je i jedna navijačica Hajduka koja je dala svoj cijenjeni sud koji možete vidjeti u videu!

Ništa bez Rippera

U ovoj priči kao da nije moglo biti drukčije nego da se uključi i Ripper, što je brojne navijače posebno oduševilo. Čovjek koji je Zagreb pretvorio u stihove, koji je napisao 'Dinamo ja volim', pjesmu koja je ušla u krvotok navijača. Nije on tu da ukrasi dres, nego da mu da dušu, onu istu koju ima i njegov glas kad pjeva uživo. I zato ovaj dres izgleda kao da je nastao na relaciji Kranjčevićeva - Maksimir, tamo gdje se prepliću ljubav, ponos i pripadnost.

Svaki detalj priča priču. Grafike koje dišu kao tribina netom prije koreografije, boje koje pulsiraju poput reflektora kad krene utakmica, i dizajn koji nije samo dres nego dio gradske uniformе. Komad tkanine koji jednako dobro stoji i na Sjeveru i u tramvaju broj 11.

Uzmite ga dok ga ima

I što je najbolje, dres je već na Dinamovom webshopu. Pa ako vas je odmah pogodio u srce ili ako nekome ovog Božića želite pokloniti nešto što priča pravu ljubavnu priču, sad je pravi trenutak. Trenutno je na 20% sniženja, ali to nije samo popust nego poziv: "Uzmite ga dok ga ima!"

A naš vox populi video? On je samo potvrdio ono što se osjeća još od 1986. do danas, da Dinamovi navijači znaju prepoznati kad je nešto njihovo.

Osvojite dres

Koji broj na svoj dres bi vi stavili i zašto? Pišite nam u komentarima na Facebooku Net.hr-a, a najkretivniji odgovor nagradit ćemo upravo novim dresom!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL nativeom i GNK Dinamo.