Pitali smo hrpu navijača Dinama i jednu navijačicu Hajduka što misle o novom Dinamovom dresu, a njihovi odgovori su sve!
Točno taj miks spontanih 'brutala', širokih osmijeha, sjećanja na stare dane i onog jednog "Ma Purgeri..." iz usta navijačice iz Splita pred našom kamerom, je Zagreb na videu, sa svim svojim kontrastima.
Dinamo je ovog vikenda izbacio četvrti dres sezone 25/26, fan edition koji udara direktno u identitet. Ne u estetiku, ne u trend, nego u ono što navijač nosi duboko ispod kože. Na službenoj stranici naglašeno je da je ovo dres za ljude koji žive tribinu, koji znaju što znači hladan betonski prag Maksimira u 17:55 i kako se grad pretvori u orkestar kad se upale glasovi sjevera.
I baš tu, u tom trenutku, kroz dizajn provuče se 1986. godina, ne kao broj, nego kao rana i ponos u isto vrijeme. To je godina kada su Bad Blue Boys uzeli svoje mjesto, kada se Zagreb probudio kao da je shvatio da je vrijeme da kaže tko je i što je. Zvijezda Sjevernjača, njihov simbol, nije samo znak, to je njihov smjer. Ona točno pokazuje zašto se ulazi na tribinu i zašto se s nje ne odlazi, ni kad puše ni kad gori. I zato je ugraditi elemente te ikonografije u dres isto kao staviti srce na rukav, doslovno i metaforički.
A mi smo odlučili izaći na ulice Zagreba i pitati ljude što oni misle o prvom službenom četvrtom dres u povijesti GNK Dinama. Njihove komentare, recenzije, nostalgične reakcije, možete vidjeti u videu, ali upozoravamo vas, tu je i jedna navijačica Hajduka koja je dala svoj cijenjeni sud koji možete vidjeti u videu!
Ništa bez Rippera
U ovoj priči kao da nije moglo biti drukčije nego da se uključi i Ripper, što je brojne navijače posebno oduševilo. Čovjek koji je Zagreb pretvorio u stihove, koji je napisao 'Dinamo ja volim', pjesmu koja je ušla u krvotok navijača. Nije on tu da ukrasi dres, nego da mu da dušu, onu istu koju ima i njegov glas kad pjeva uživo. I zato ovaj dres izgleda kao da je nastao na relaciji Kranjčevićeva - Maksimir, tamo gdje se prepliću ljubav, ponos i pripadnost.
Svaki detalj priča priču. Grafike koje dišu kao tribina netom prije koreografije, boje koje pulsiraju poput reflektora kad krene utakmica, i dizajn koji nije samo dres nego dio gradske uniformе. Komad tkanine koji jednako dobro stoji i na Sjeveru i u tramvaju broj 11.
A naš vox populi video? On je samo potvrdio ono što se osjeća još od 1986. do danas, da Dinamovi navijači znaju prepoznati kad je nešto njihovo.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL nativeom i GNK Dinamo.