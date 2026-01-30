Hit-trener ima novi posao: Oduševio sve pa otišao u Bundesligu

Ono o čemu smo već pisali sada je i službeno. Albert Riera novi je trener njemačkog Eintrachta iz Frankfurta.

Španjolski stručnjak s njemačkim je klubom potpisao ugovor na dvije i pol godine, a njemački klub je za usluge (bivšeg) trenera Celja izdvojio 700 tisuća eura + još milijun eura kroz razne bonuse. Zanimljivo, Rieru se ovog ljeta povezivalo s Dinamom, Hajdukom i Crvenom zvezdom, ali je Španjolac bio strpljiv i dočekao priliku karijere. U Celju je Riera ostvario 60 pobjeda u 108 utakmica, a također je prošle sezone odveo slovenski klub skroz do četvrtfinala Konferencijske lige.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅



Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026

