VELIKA PRILIKA /

Hit-trener ima novi posao: Oduševio sve pa otišao u Bundesligu

Hit-trener ima novi posao: Oduševio sve pa otišao u Bundesligu
Foto: Luka Vovk/sportida/sipa Press/profimedia

Njemački klub je za usluge (bivšeg) trenera Celja izdvojio 700 tisuća eura + još milijun eura kroz razne bonuse

30.1.2026.
21:58
Sportski.net
Luka Vovk/sportida/sipa Press/profimedia
Ono o čemu smo već pisali sada je i službeno. Albert Riera novi je trener njemačkog Eintrachta iz Frankfurta.

Španjolski stručnjak s njemačkim je klubom potpisao ugovor na dvije i pol godine, a njemački klub je za usluge (bivšeg) trenera Celja izdvojio 700 tisuća eura + još milijun eura kroz razne bonuse. Zanimljivo, Rieru se ovog ljeta povezivalo s Dinamom, Hajdukom i Crvenom zvezdom, ali je Španjolac bio strpljiv i dočekao priliku karijere. U Celju je Riera ostvario 60 pobjeda u 108 utakmica, a također je prošle sezone odveo slovenski klub skroz do četvrtfinala Konferencijske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Cindrić nakon poraza Hrvatske od Njemačke u polufinalu rukometnog Eura

Albert RieraEintracht FrankfurtBundesliga
komentara
