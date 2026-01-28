FREEMAIL
VELIKA PRILIKA /

Zato je odbio Dinamo i Hajduk: Tvorac 'europskog čuda' preuzima velikana?

Zato je odbio Dinamo i Hajduk: Tvorac 'europskog čuda' preuzima velikana?
Foto: Sports Press Photo, Spp Sport Press Photo./alamy/profimedia

Kroz dva mandata španjolski trener na klupi Slovenaca ostvario je 60 pobjeda u 108 utakmica

28.1.2026.
9:04
Sportski.net
Sports Press Photo, Spp Sport Press Photo./alamy/profimedia
Kada se početkom ove sezone "gradio novi Dinamo", mnogi su zazivali upravo Alberta Rieru kao novog trenera. Zazivali su ga i preko kasne jeseni, kada je Dinamo upao u krizu. Prema nekim izvorima čak je i kontakt napravljen, ali Riera je odbio "Modre", a ako je to istina, sada znamo zašto.

Naime, španjolski stručnjak na klupi Celja glavni je kandidat za preuzimanje njemačkog velikana Eintracht Frankfurta. Prema najpoznatijem njemačkom stručnjaku za transfere Florianu Plettenbergu, Rieru samo koračići dijele od toga da zamijeni Dina Toppmöllera i postane novi trener kluba kojeg su ranije vodili Branko Zebec, Niko Kovač, Felix Magath i brojni drugi velikani nogometa.

A ako se pitate što je Eintracht privuklo kod Riere, to su njegove brojke. Kroz dva mandata španjolski trener na klupi Slovenaca ostvario je 60 pobjeda u 108 utakmica. Također je prošle sezone odveo Celje skroz do četvrtfinala Konferencijske lige, u kojoj je ispao od Fiorentine u napetom dvomeču u kojemu su Slovenci dvaput vodili. Ove je godine Celje već pobijedilo Legiju iz Varšave i AEK iz Atene, a pod vodstvom Riere posebno je briljirao Franko Kovačević, koji je ostvario transfer u Ferencváros.

Ako Eintrachtu ne uspije dovesti Španjolca, alternativa je tvorac drugog europskog čuda – Kjetil Knutsen, čovjek koji već šest godina radi nevjerojatan posao s Bodo/Glimtom, s kojim je nedavno srušio Manchester City. Ranije je Knutsen rušio Lazio, Romu, Porto i brojne druge velikane.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci utakmice Hrvatske i Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu 2026

CeljeAlbert RieraEintracht Frankfurt
Zato je odbio Dinamo i Hajduk: Tvorac 'europskog čuda' preuzima velikana?