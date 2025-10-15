Presudili mu Farski otoci! Ivan Hašek više nije izbornik Češke
Bivša češka nogometna zvijezda Pavel Nedved nazvao je nastup Čeha u tako ključnoj utakmici 'neprihvatljivim'
Ivan Hašek više nije izbornik češke nogometne reprezentacije, odlučio je Češki nogometni savez nakon neočekivanog poraza od Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Izbornik Ivan Hašek mora odstupiti, objavio je u Pragu predsjednik saveza David Trunda. Hašek (62) je preuzeo vođenje češke reprezentacije u siječnju 2024., a njegov nasljednik još nije imenovan.
Farski Otoci su u nedjelju iznenađujuće pobijedili Češku s 2-1. Bivša češka nogometna zvijezda Pavel Nedved nazvao je nastup Čeha u tako ključnoj utakmici "neprihvatljivim".
Budući da su Česi drugi u skupini L, s tri boda manje od vodeće Hrvatske koja ima 16 bodova, izravna kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo praktički im je nedostižna. Pobjeda protiv predzadnjeg Gibraltara 17. studenog mogla bi im osigurati mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Tri dana prije tog susreta igraju prijateljsku utakmicu protiv San Marina.
Češki mediji pišu kako će u studenom momčda voditi privremeni trener dok se ne nađe ime na duge staze. Spominje se da bi bivši trener Plzena Miroslav Koubek trebao biti taj privremeni izbor.
