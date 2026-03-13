FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUDI DIO NET.HR-A /

Imate priču, fotografiju ili video? Javite nam se i postanite naši reporteri!

Imate priču, fotografiju ili video? Javite nam se i postanite naši reporteri!
×
Foto: Shutterstock

Upozorite na problem u svom kvartu ili podijelite priču koja zaslužuje da se čuje

13.3.2026.
10:26
danas.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Ima priču koju treba čuti? Vidjeli ste nešto važno, neobično ili problem koji nitko ne rješava? Nešto vas muči, ljuti ili ste svjedočili nečemu što bi moglo inspirirati druge?

Javite nam se!

Pošaljite nam fotografije, videozapise ili svoju priču. Ako ste na mjestu događaja, ako ste primijetili nešto važno ili imate priču koja nadahnjuje i zaslužuje da se čuje – budite reporteri portala net.hr

Vaše oči na terenu pomažu nam da otkrijemo teme koje bi inače ostale neispričane.

Pišite nam, šaljite snimke i fotografije, upozorite nas na probleme ili podijelite dobre vijesti. Možda baš vaša priča postane sljedeća velika tema o kojoj će svi govoriti!

Kako poslati priču, sliku, video?

Javite nam se na broj telefona 091 300 0666 ili putem WhatsAppa. 

Tu je i naš mail: [email protected]

VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike