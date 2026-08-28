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emocije na poljudu /

Hajdukovac progovorio o Pukštasu nakon emotivnog oproštaja: 'Zaslužio je taj korak'

Melnjak vjeruje kako Hajduk ima dovoljno širine za zahtjevnu jesen koja ga čeka na domaćoj i europskoj sceni

28.8.2026.
17:21
Sportski.net
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Emocije se u Splitu još nisu slegnule nakon velikog europskog uspjeha Hajduka. Bijeli su izborili europsku jesen, a po povratku u grad dočekao ih je velik broj navijača koji su željeli pozdraviti momčad nakon dramatične večeri u Poljskoj.

Pred kamere je nakon dolaska na Poljud stao i Dario Melnjak, koji nije skrivao koliko je cijela večer bila emotivna za igrače.

"Plakalo se dosta. Poseban je osjećaj okrenuti se oko sebe i vidjeti koliko ljudima ovo znači. Bilo je lijepo. Nema boljeg osjećaja od toga kad možeš razveseliti velik broj ljudi", rekao je Melnjak.

Posebno se osvrnuo i na Rokasa Pukštasa, jednog od junaka velike pobjede, koji se nakon utakmice oprostio od suigrača uoči novog koraka u karijeri.

"Pukštas je kod gola pokazao emocije i to se prenosi na sve oko njega. Zaslužio je taj korak naprijed. Nakon utakmice smo razgovarali. Od 70. do 90. minute noge su nam bile teške, ali u produžecima smo se osjećali dominantno i bolje od protivnika. Jučer smo skinuli velik teret sa svojih leđa."

Hajdukov branič potom se dotaknuo i europskog ždrijeba te izazova koji čekaju momčad u nastavku sezone.

"Ždrijeb je zanimljiv i vjerujem u prolazak. Veselimo se Ajaxu, sigurno će biti dobra atmosfera. O treneru svatko ima svoje mišljenje, ali on pokazuje kvalitetu. Rezultat nam, nažalost, diktira percepciju o tome jesmo li dobri ili loši. Svakome se može dogoditi loš dan, što ne znači da je loš igrač."

Melnjak vjeruje kako Hajduk ima dovoljno širine za zahtjevnu jesen koja ga čeka na domaćoj i europskoj sceni.

"Jesen će biti zanimljiva, imamo dosta igrača i bit će nam dobro, uživat ćemo. Navijačima svaka čast što su nas došli dočekati. Hvala im na svim porukama i emocijama. Vidimo se uskoro", zaključio je Melnjak.

Dario MelnjakHajdukPoljudDoček
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