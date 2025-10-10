17 MU JE GODINA TEK /

Hajduk napravio još jedan veliki posao: Stiže veliki talent iz susjedstva

Foto: Fk Sarajevo

Riječ je o mladom igraču koji slovi za jednog od najvećih talenata BiH nogometa

10.10.2025.
15:39
Fk Sarajevo
Hajduk je, čini se, napravio još jedan posao za budućnost i potpisao velikog talenta iz susjedstva. Telegram piše kako je dogovoren dolazak Kenana Vrbana, mladog ofenzivnog veznjaka iz Sarajeva

Riječ je o mladom igraču koji slovi za jednog od najvećih talenata BiH nogometa, a tek je prošlog mjeseca napunio 17 godina. U FK Sarajevu je ispisao povijest jer je postao najmlađi igrač u povijesti klubova. U osmini finala Kupa BiH prošle sezone zaigrao je protiv Sloge iz Doboja s 16 godina i pet mjeseci. Priliku mu je tada dao Zoran Zekić

Vrban je potpisao i profesionalni ugovor sa Sarajevom u to vrijeme, ali izgleda da je Hajduk uspio nagovoriti njega i obitelj na dolazak. Za mladu reprezentaciju BiH do 17 godina zabio je četiri gola u sedam nastupa, a već je zaigrao i s dvije godine starima za U-19. 

Hajduk napravio još jedan veliki posao: Stiže veliki talent iz susjedstva