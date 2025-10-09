Gvardiol: 'Moramo biti svjesni da će doći ovakve utakmice koje nisu baš bajne'

Svjesni smo naših pogrešaka u ovom susretu i znamo da moramo puno bolje, izjavio je hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol nakon 0-0 u Pragu protiv Češke.

U petom nastupu u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo Hrvatska po prvi puta nije pobijedila. Unatoč tome, jedan bod u Pragu također je veliki korak prema cilju, prema plasmanu na SP.

Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova na vrhu ljestvice, ali hrvatski igrači imaju utakmicu manje, kao i mnogo bolju razliku pogodaka.

„Možemo biti zadovoljni bodom, ali igrom baš i ne. Moramo biti svjesni da će doći ovakve utakmice koje nisu baš bajne s naše strane. Nije se sve razvijalo kako smo mi zamislili. No, dali smo maksimum, borili smo se i osvojili bod koji nas približava našem cilju. Svjesni smo grešaka i bit ćemo bolji, već u nedjelju. Fokus selimo na Varaždin i Gibraltar gdje moramo uzeti tri boda. Proslavili smo malo 100. utakmicu našeg izbornika Dalića i sretni smo što je dio nas i što nas još uvijek vodi. Želimo mu plasman na SP“, rekao je nakon susreta Joško Gvardiol, a bodom je zadovoljan bio i Marco Pašalić.

„Pa, bod je velik kao kuća. Vidjeli smo svi da je Češka ozbiljna momčad, jaki su, čvrsti i dobri. Zadovoljni smo, a sada fokus selimo na Varaždin. Nema podcjenjivanja Gibraltara i pobjedom možemo napraviti veliki korak prema SP-u. Proslavili smo malo s izbornikom Dalićem, makar bi bilo sve ljepše da smo njegovu 100. utakmicu začinili pobjedom. No, sada idemo kod njega doma u Varaždin. Bit će super atmosfera s našim navijačima i u nedjelju idemo po pobjedu“, rekao je Marco Pašalić.

