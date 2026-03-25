POMALO BIZARNO /

Ovo će biti najdepresivnije utakmice ikada: Umjesto za SP, igrat će prijateljsku

Ovo će biti najdepresivnije utakmice ikada: Umjesto za SP, igrat će prijateljsku
Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

Četvrtak nosi osam polufinalnih ogleda, a u utorak sljedećeg tjedna gledat ćemo četiri finala

25.3.2026.
21:16
Sportski.net
Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia
Reprezentacijska pauza nosi velika uzbuđenja jer ćemo u ovome prozoru dobiti posljednje putnike na Svjetsko prvenstvo 2026. U Europi se igra doigravanje u kojem ćemo dobiti četiri putnika, a 12 reprezentacija će ostati kratkih rukava.

Četvrtak nosi osam polufinalnih ogleda, a u utorak sljedećeg tjedna gledat ćemo četiri finala i izravna okršaja za odlazak u Sjevernu Ameriku. Ono što je zanimljivo je da će u utorak osim finala i oni poraženi u polufinalima igrati utakmice, ali će igrati prijateljske s također poraženom reprezentacijom.

 

 

Bit će to četiri najdepresivnije utakmice koje možemo zamisliti. Zamislimo da BiH u putu A izgubi od Walesa i Sjeverna Irska izgubi od Italije. U tome slučaju, Italija i Wales igrat će u utorak utakmicu punu naboja za odlazak na Mundijal dok će BiH i Sjeverna Irska morati igrati utakmicu bez ikakvog značaja koja se nikome ne igra.

Razlog? UEFA ima TV ugovor sa svim reprezentacijama da moraju odigrati dvije utakmice u svakom prozoru pa ćemo eto gledati prijateljske utakmice između ekipa koje su pet dana ranije sanjale SP. Eto dodatnog motiva za sve reprezentacije u polufinalu.

 

UefaSvjetsko Prvenstvo 2026.Kvalifikacije Za SpPrijateljska Utakmica
VOYO logo
VOYO logo
