Garcia odgovarao na pitanja o Livaji i Rijeci: 'Sra*a se događaju, nećemo praviti problem'

Nakon petarde koju su primili na Rujevici, Hajduk priliku za iskupljenje ima protiv Varaždina. Utakmica se igra u subotu u 15:30 na Poljudu, a na pres konferenciji ju je najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Garcia je odmah upitan za Livaju. Hoće li igrati i kakav je odnos?

"Ne znam hoće li početi, to nije bilo ništa posebno. Bio je bolestan, tako je rekao. Nećemo praviti problem gdje ga nema", kratko je rekao Garcia.

Je li bilo razgovora s predsjednikom nakon Rujevice?

"Uvijek mi pričamo, poslije svake utakmice. Na Rujevici je za nas bilo bolno jer nismo takvo nešto očekivali. Iz prva dva šuta su zabili dva gola. Bila je to glupa utakmica u kojoj je sve išlo protiv nas. Osjećali smo se loše zbog navijača. Neki su igrači prvi put primili pet golova. Ideja nam je bila ista, ali smo teško kažnjeni. Sve što je Fruk uputio je zabio, to je to. To je nogomet, žao nam je. s*anja se događaju, što da kažem... Igrači su ovaj tjedan sjajno trenirali, i to je najvažnije", kazao je Urugvajac koji se osvrnuo na Varaždin.

"Znamo kakva je bila prva utakmica protiv njih. Moramo se osjećati ugodno i probati slaviti. Normalno je da i oni dolaze po bodove", kratko je rekao Garcia pa se osvrnuo na razloge poraza u derbijima s Rijekom i Dinamom.

"Jednostavno je reći da smo izgubili zbog grešaka. Izgubili smo od top ekipa koje imaju kvalitetu. Moramo ostati zajedno i naučiti. Imamo igrače koji su odigrali četiri, pet utakmica u prvoj ligi. Uvijek možeš izgubiti, ali moramo ići utakmicu po utakmicu. Igrat ćemo opet protiv Rijeke i Dinama, tada moramo biti bolji i to je to. Ne mogu se tek tako donositi zaključci".

Poruka za navijače?

"Normalno je da su ljuti nakon poraza. Svi smo mi razočarani nakon teškog poraza, ali ne smije zaboraviti što su ovi igrači napravili. Ovi momci igraju puno bolje no što je itko očekivao. Hej, pa nema plakanja. Mene je zabolio poraz više od ikoga. Baš je bilo bolno. Navijačima mogu poručiti da ostanu s nama i budu optimistični. Igrači nam rastu i svaku utakmicu imamo isti plan. Nekad se dogode katastrofe, a na nama je da se ne ponavljaju često. Hoćemo li sada plakati zbog poraza 5:0? Bit će još poraza, ali treba ići dalje. Ako plačemo nakon svakog poraza nećemo nigdje stići", rekao je odlučno Garcia.

Za kraj se Garcia dotaknuo i Dinama.

"Ma, ne znam kako njihov poraz protiv Lillea može utjecati na nas. Oni igraju natjecanje koje bi mi željeli. Uvijek isto govorim o Dinamu, ne znam kako bi to više rekao. Gledamo samo sebe i to je to. Ne gleda ni Dinamo nas. Veliki klubovi gledaju sami sebe, to je jednini put", zaključio je Gonzalo Garcia.

