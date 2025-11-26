Objava Dinama za derbi s Hajdukom nije najbolje 'sjela' svim navijačima: 'Čemu ova ograničenja?'

U subotu, 6. prosinca 2025. na rasporedu je jedini hrvatski derbi. U sklopu 16. kola HNL-a Dinamu od 15 sati na Maksimir stiže Hajduk, a Plavi su objavili kako na utakmicu ne može nitko tko se ne želi učlaniti u klub.

"Kupovina ulaznica omogućena je samo članovima kluba. Prodaja ulaznica odvijat će se online, a na dan utakmice i na Ticket pointu", objavili su iz Dinama na službenoj stranici pa nastavili:

"Online prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 27. studenoga, u 11:00 sati i završava na dan utakmice, 6. prosinca u 15:00 sati. Prodaja ulaznica na Ticket pointu odvijat će se na dan utakmice od 11:00 do 15:45 sati."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice UEFA natjecanja u prvom krugu, pa tako i za ovu utakmicu. Radno vrijeme Ticket pointa u subotu 6. prosinca je od 11:00 do 15:45 sati."

"Svaki član može kupiti ulaznicu isključivo za sebe ili za druge članove kluba. Prilikom fizičke kupovine ulaznica potrebno je predočiti osobni dokument i valjanu člansku iskaznicu kluba."

"Zbog sigurnosnih razloga, prilikom ulaska na stadion vršit će se detaljan pregled te je potrebno predočiti osobni dokument i ulaznicu. Podaci na oba dokumenta moraju biti istovjetni. Pogodnost besplatne ulaznice za članove ne vrijedi za ovu utakmicu."

Ulaznice se prodaju samo članovima, a cijene su:

Zapad dolje 25€

Zapad gore 15€

Sjever dolje 10€

"Još jednom podsjećamo sve vlasnike godišnjih ulaznica kako je klub uveo mogućnost prepuštanja svog mjesta na tribini u slučaju nemogućnosti dolaska na utakmicu. Oslobađanjem svog mjesta, mjesto se vraća u slobodnu prodaju. Mogućnost ustupanja svog mjesta moguće je obaviti na servisu https://tickets.gnkdinamo.hr/ustupi-ulaznicu do 6. prosinca u 12:00 sati."

"Ulaznice za gostujuće navijače za tribinu Jug prodaju se preko HNK Hajduk po cijeni od 5 eura. Ulaz na stadion otvara se u 13:00 sati."

No, nije ovakva objava naišla na potpuno odobravanje kod navijača Plavih.

"Zašto ne mogu ljudi koji nisu članovi doći na Maksimir, kupiti kartu i gledati utakmicu? Čemu ova ograničenja?", "Zašto ja ne mogu doć sa suprugom i djecom i kupiti ulaznice ajd vi to meni objasnite, a nismo članovi nitko", "Za svaku utakmicu vrijedi besplatna ulaznica za članove samo za ovu ne, sramite se svi u upravi", neki su od komentara na društvenim mrežama.