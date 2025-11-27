Fruk: 'Očekivali smo puno više'; Sanchez: 'Osjećaj je kao da smo izgubili'

Trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez nakon 0-0 domaćeg remija protiv AEK-a iz Larnace u 4. kolu Konferencijske lige izjavio kako ima osjećaj kao da je izgubio.

"Osjećaj je kao da smo izgubili, ali najvažnije stvari se događaju u kaznenim prostorima. Nismo bili dovoljno dobri u završnoj trećini terena, nismo pronašli dovoljno kvalitetno dodavanje za gol. U sljedećoj utakmici protiv Celja moramo ići na pobjedu", rekao je Sanchez za Arenasport televiziju.

Rijekin strateg povukao je paralelu i s posljednjom utakmicom svoje momčadi koja je prije pet dana svladala Hajduk sa 5-0:

"U prošloj utakmici smo zabili pet golova, imali smo odličnu realizaciju, a danas je bilo suprotno. To je nogomet."

Slično kao i trener razmišlja i najblji igrač Rijeke Toni Fruk:

"Nismo zadovoljni, očekivali smo puno više. Kontrolirali smo igru, a oni su prijetili iz polukontri. Prošlu utakmicu realizacija nam je bila na visini, ovaj put nije. Očekivali smo da će se AEK postaviti obrambeno, mi smo pokušavali pronalaziti međuprostore. Vjerujem da će biti bolje. I dalje imamo sve u svojim rukama, već u sljedećoj utakmici na Rujevici ćemo tražiti tri boda za prolaz".

Rijeka nakon četiri kola zauzima 24. mjesto na ljestvici, odnosno posljednje koje vodi u nokaut fazu natjecanja, a do kraja ligaškog dijela još će za dva tjedna ugostiti Celje te za tri tjedna u goste Šahtaru.