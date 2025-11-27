Navijači Rijeke žale za pobjedom: 'Šteta sto ne igramo svako kolo protiv Hajduka'

Rijeka je na Rujevici protiv AEK-a iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige odigrala bez golova.

Navijači Rijeke razočarani su blijedom 'nulom' Rijeke u lovu na ključne bodove za kojima bi aktualni prvaci Hrvatske mogli žaliti.

"Šteta sto ne igramo svako kolo protiv Hajduka, osvojili bi sve trofeje", "Šteta zbog gubitka 2 boda ali igra odlična, Fruk nije imao svoj dan ali idemo dalje još dvije utakmice da probamo bar uzeti bodove za ostanak u igri na proljeće", "Šteta da smo sve Hajduku dali", "Čestitke treneru i igračima na ovako hrabroj i dobroj igri, bili smo bolji ali njihov golman je bio odličan večeras i stvarno ih je izvukao", "Jedan korak naprijed, nazad dva i tako cijelu sezonu", samo su neki od komentara navijača Rijeke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rijeka u sljedećem kolu igra ponovno doma, a protivnik je Celje.