BLIJEDI REMI /

Navijači Rijeke žale za pobjedom: 'Šteta sto ne igramo svako kolo protiv Hajduka'

Navijači Rijeke žale za pobjedom: 'Šteta sto ne igramo svako kolo protiv Hajduka'
Foto: Goran Kovacic/pixsell

'Jedan korak naprijed, nazad dva i tako cijelu sezonu'

27.11.2025.
23:19
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
Rijeka je na Rujevici protiv AEK-a iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige odigrala bez golova. 

Navijači Rijeke razočarani su blijedom 'nulom' Rijeke u lovu na ključne bodove za kojima bi aktualni prvaci Hrvatske mogli žaliti. 

"Šteta sto ne igramo svako kolo protiv Hajduka, osvojili bi sve trofeje", "Šteta zbog gubitka 2 boda ali igra odlična, Fruk nije imao svoj dan ali idemo dalje još dvije utakmice da probamo bar uzeti bodove za ostanak u igri na proljeće", "Šteta da smo sve Hajduku dali", "Čestitke treneru i igračima na ovako hrabroj i dobroj igri, bili smo bolji ali njihov golman je bio odličan večeras i stvarno ih je izvukao", "Jedan korak naprijed, nazad dva i tako cijelu sezonu", samo su neki od komentara navijača Rijeke. 

Rijeka u sljedećem kolu igra ponovno doma, a protivnik je Celje. 

Hnk RijekaKonferencijska Liga
