Velika utakmica na Rujevici: Rijeka lovi ključne bodove za europsko proljeće

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - AEK Larnaca pratite UŽIVO na portalu Net.hr
RIJEKA:
AEK LARNACA:
Rijeka na Rujevici protiv AEK-a iz Larnace igra četvrto kolo Konferencijske lige.
Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.
Utakmicu će voditi 34-godišnji irski sudac Robert Hennessy. Asistirat će mu sunarodnjaci Dermot Broughton i Emmett Dynan, dok je četvrti sudac Paul McLaughlin. U VAR sobi će biti Nizozemci Richard Martens i Jeroen Manschot.
Što se tiče izostanaka, suspendiran je Niko Janković, a ozlijeđeni su Damir Kreilach i Mile Škorić. AEK je kompletan.