Velika utakmica na Rujevici: Rijeka lovi ključne bodove za europsko proljeće

Konferencijska liga, četvrto kolo 0 Rijeka : 0 AEK Larnaca

Rijeka na Rujevici protiv AEK-a iz Larnace igra četvrto kolo Konferencijske lige.

Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.

Utakmicu će voditi 34-godišnji irski sudac Robert Hennessy. Asistirat će mu sunarodnjaci Dermot Broughton i Emmett Dynan, dok je četvrti sudac Paul McLaughlin. U VAR sobi će biti Nizozemci Richard Martens i Jeroen Manschot.

Što se tiče izostanaka, suspendiran je Niko Janković, a ozlijeđeni su Damir Kreilach i Mile Škorić. AEK je kompletan.