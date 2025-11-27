FREEMAIL
KL EKSTAZA /

Velika utakmica na Rujevici: Rijeka lovi ključne bodove za europsko proljeće

Velika utakmica na Rujevici: Rijeka lovi ključne bodove za europsko proljeće
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - AEK Larnaca pratite UŽIVO na portalu Net.hr

27.11.2025.
17:11
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
Konferencijska liga, četvrto kolo
27. 11. 2025.
21.00
0
Rijeka
 
:
0
AEK Larnaca
 
RIJEKA: 

AEK LARNACA: 

Rijeka na Rujevici protiv AEK-a iz Larnace igra četvrto kolo Konferencijske lige

Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.

Utakmicu će voditi 34-godišnji irski sudac Robert Hennessy. Asistirat će mu sunarodnjaci Dermot Broughton i Emmett Dynan, dok je četvrti sudac Paul McLaughlin. U VAR sobi će biti Nizozemci Richard Martens i Jeroen Manschot.

Što se tiče izostanaka, suspendiran je Niko Janković, a ozlijeđeni su Damir Kreilach i Mile Škorić. AEK je kompletan. 

Velika utakmica na Rujevici: Rijeka lovi ključne bodove za europsko proljeće