Gonzalo Garcia otkrio što misli o Livaji te vraća li se Rebić

U 29. kolu SHNL-a Hajduk će protiv Gorice na domaćem terenu pokušati nastaviti dobar niz u kojem se nalazi. Gonzalo Garcia najavio je utakmicu protiv Marija Carevića.

"Fesyuka nema, kao ni Dialla. Almena također ne može, a Hodak se ozlijedio prošlog tjedna. Rebić? On je jučer i danas trenirao i oporavio se od udarca", kazao je Garcia i dao natuknuti da ćemo Rebića opet vidjeti na terenu. "Adam Huran? Ne gledam koje je godište igrač kojeg imam. Može igrati na nekoliko pozicija, ali najviše mi se sviđa način na koji radi, njegov mentalitet. Ako nastavi ovako, nastavit će rasti. Vidjet ćemo hoće li dobiti novu priliku", kazao je Garica o mladom Ukrajincu.

O Livaji.

"On je sjajan igrač i uživao sam u njegovoj izvedbi. Ali ne samo u njegovoj. U izvedbi cijele momčadi. Nekad uživam manje, nekad više, ali obožavam kad igrači izađu gladni i motivirani. To je minimum koji mi svaki igrač mora dati. Moramo biti takvi. Uživao sam u Livajinoj izvedbi i to je ono što tražim. Ne radi se o golovima, već o pristupu i načinu igre. Ako odradiš svoje zadatke, nagradit će te", kazao je Urugvajac

Dinamo zabija puno u posljednje vrijeme, ali ne zaostaje puno niti Hajduk.

"Ne sjećam se nijedne utakmice u kojoj nismo stvarali. Dinamo zabija skoro iz svake prilike, a mi puno stvaramo. U Puli smo imali puno prilika, a u Varaždinu zabili jednom iz ne znam koliko prigoda. S druge strane, do našeg se gola teško dolazi. Zapravo sam jako sretan".

Opuštena situacija na tablici?

"Nema opuštanja. Pogotovo protiv momčadi kao što je Gorica, koja je pritom u dobrom trenutku. Nema u ovoj ligi lagano osvojenih bodova. Naš posao je da rastemo do zadnje utakmice. Moj posao je da guramo igrače do njihovih limita, do zadnjeg trenutka. Cilj je da barem zadržimo sadašnju poziciju", zaključio je Garcia.

