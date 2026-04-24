Garcia uoči Jadranskog derbija: 'To je kvaliteta, to je kultura i to se treba graditi'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je dvoboj s Rijekom u 32. kolu SHNL-a. Jadranski derbi je na rasporedu u nedjelju s početkom u 16.00 sati, a Bijeli u njega ulaze nakon dva kiksa - šokantnog poraza od Osijeka na Poljudu u prošlom kolu i remija sa Slaven Belupom u pretposljednjem kolu.

Bijeli na Rujevici neće moći računati na jednu od najvećih zvijezda, napadača Antu Rebića koji je u prošlom kolu zaradio potres mozga.

Na početku se osvrnuo na poraz od Osijeka.

"Razumijem da smo u situaciji gdje smo daleko od prvog i trećeg mjesta, ali ekipa se svejedno mora poboljšati. O tome pričam od prvog dana i to je problem. Mentalitet mora biti bolji. Najvažnija kvaliteta za igrača jest da mu je svaka utakmica finale, to vidite kod svih vrhunskih igrača. Bayern je prvak svake godine, ali se ne štedi protiv nikoga. To je kvaliteta, to je kultura i to se treba graditi. Ako igrači žele napraviti iskorak, trebaju na taj način razmišljati", rekao je pa odgovorio na pitanje bi li poraz od Rijeke ugrozio njegovu poziciju:

"Ne razmišljam o tome. U posljednjih 20 godina, klub nije uvijek bio drugi, a sad to možemo osigurati s još par bodova. Bit ćemo drugi, razvili smo igrače, nije loša sezona, ali ne smijemo to pustiti. Ako to pustimo, to je simptom loših stvari koje imamo ovdje. Zadovoljan sam kako radi stožer, kako rade igrači, ostalo nije moja briga."

Hajduk je ove sezone u Rijeci doživio dva teška poraza, a nakon jednog od njih je ispao iz Kupa.

"Moramo igrati kao u kup utakmici. Tada je utakmica bila riješena, bili smo dobri, ali nismo uspjeli. Kad igramo kao ekipa, onda je dobro. Pobijedili smo nekoliko utakmica i kad nismo igrali dobro, ali to nije to, moramo igrati kao tada", rekao je trener Hajduka.

Na kraju je stiglo pitanje i o krizi Rijeke, koja nije pobijedila u posljednje dvije utakmice, a u prethodnom kolu je izgubila od izravnog konkurenta u borbi za treću poziciju Varaždina.

"Liga je teška, imaju kvalitetu. Stil koji igraju više odgovara utakmicama protiv jačih, a možda se zato muče protiv slabijih. Mislim da su dobri, a utakmice u ligi su uvijek blizu. Neke utakmice su mogli i pobijediti, naprimjer protiv Osijeka i Istre. Nisu imali sreće u nekim trenucima", poručio je.

Hajduk u Jadranski derbi ulazi kao drugoplasirana momčad sa 60 bodova, 13 manje od prvog Dnama, a Rijeka je trenutno četvrta s 42 boda, pet manje od trećeg Varaždina.

