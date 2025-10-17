Garcia komentirao kakav doček očekuje u bivšem domu i otkrio loše vijesti o Livaji

Hajduk u desetom kolu HNL-a ima vrlo težak zadatak (ako ima neki zadatak u HNL-u koji nije težak). Bili gostuju Istri na Aldo Drosini. Za Gonzala Garciju to znači povratak u Pulu nakon što je prošloga ljeta napustio Istru i preselio na Poljud.

"Proveo sam reprezentativnu stanku tipično. Normalno smo i dobro trenirali. Neki igrači su se i oporavljali od ozljeda. Znam Istru jako dobro. To je izvrsna ekipa na svim pozicijama. Promijenili su trenera, ali neće se oni puno mijenjati kao momčad. Imaju prepoznatljivu igru i ostvarit će bolje rezultate kroz sezonu", rekao je Garcia dva dana uoči utakmice na presici.

"Livaja nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Osjetio je opet bol. Neće putovati u Pulu s nama", otkrio je Garcia.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Još dva prvotimca nisu spremni.

"Karačić neće također igrati. Hodak će pokriti tu poziciju. Iznenađenje će biti s kojim ćemo sistemom igre ići. Formacija ne znači ništa. Nismo igrali onako kako sam htio. Sistem vas ne čini više napadačkim ili obrambenim. Ideja je uvijek ista. Poslali smo krivu poruku u Vukovaru. Tamo nam je bilo teško igrati. Sistem ništa ne znači. Stvar je u pristupu. Sigur je stigao danas. Imao je dug put i neće danas trenirati. S nama je, ali vjerojatno neće igrati.", rekao je Urugvajac.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

Kakav doček očekuje u Puli?

"Istra ima sjajnu ekipu i nije lako pobijediti tamo. Imaju niz od 16 utakmica bez poraza doma. Puno je to i nešto pokazuje. Bit će jako teško. Za mene se posebno tamo vratiti. Bio sam tamo dvije i pol godine, za mene je to drugi dom. Ne znam kako će me primiti tamo. Vjerojatno neki dobro, a neki ne. Neki će sigurno biti ljuti na mene. Ima uvijek fanatičnih navijača, a fanatizam je uvijek utemeljen na mržnji. Očekujem i da ću vidjeti puno prijatelja", rekao je Garcia.

Tko će biti kapetan?

"Ne znam tko će biti kapetan. Možda opet Šarlija. Ne mislim da je to toliko važno. Šarlija se uvijek bori, pozitivan je i pomaže svima. Njemu sam dao trakicu jer mislim da je tako najbolje. Pukštas može isto dobiti trakicu, nije me briga. Neće igrati bolje zbog toga. To je samo za fotografiju", iskren je Garcia.

Garcia često mijenja formaciju.

"Xabi Alonso je igrao s trojicom iza i bio vrlo ofenzivan. Nema veze koji je sustav. Bitno je ne bojati se i igrati dobro. Nisam bio sretan nakon prošle utakmice. Nezadovoljan sam kad pobijedimo, a odigramo loše. Sustav ti ništa ne govori. Treba promatrati namjere koje se žele ostvariti s tim sistemom", zaključio je strateg Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja