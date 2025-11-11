FREEMAIL
LIDERI PRVENSTVA /

Garcia nagradio igrače Hajduka: Nisu dobili iPhone, on to radi 'old school'

Garcia nagradio igrače Hajduka: Nisu dobili iPhone, on to radi 'old school'
Foto: Sime Zelic/pixsell

No, sjetit će se mnogi i kako je izgledala igra Hajduka pod vodstvom Gattusa

11.11.2025.
17:58
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Hajduk je nakon 13 odigranih kola nove sezone na prvom mjestu HNL tablice s četiri boda ispred drugoplasiranog Dinama. 

Bijeli su u reprezentativnu pauzu ušli pobjedom 2:0 protiv Osijeka, a trener Gonzalo Garcia odlučio je nagraditi svoje igrače jednim produženim vikendom. 

Garcia je odlučio kako će se na Poljudu nakon današnjeg treninga još trenirati sutra i preksutra, nakon čega će svi dobiti slobodno do ponedjeljka. 

Hajduk je u jako dobrom naletu i većina simpatizera se slaže kako je reprezentativna stanka zapravo stigla u lošem trentuku te poput protivničkog trenera u premijerice košarci pozvala minutu odmora. Bijeli su trenutačno u nizu od osam utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U tom razdoblju iz Kupa su izbacili Koprivnicu i Cibaliju, a u prvenstvu su ostvarili pet pobjeda i remi, primivši pritom samo jedan pogodak. 

Sjetit će se mnogi kako je prošli trener Gennaro Gattuso igračima znao poklanjati najnovije modele iPhonea, a Garcia to radi 'old school'. No, sjetit će se mnogi i kako je izgledala igra Hajduka pod vodstvom Gattusa. 

Bijeli nakon pauze imaju teških pet kola do polovice prvenstva i zimske pauze. Rijeka u gostima, Dinamo u gostima pa Lokomotiva ponovno na Maksimiru, zatim Varaždin i Vukovar doma. Bit će itekako zanimljivo, a vidjet ćemo kako je ova pauza i ovaj produženi vikend utjecao na momčad Hajduka. 

Gonzalo GarciaHajduk
