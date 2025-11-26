Yamal je ponižen u Ligi prvaka: 'Da, izgledaju stvarno dobro...'

Chelsea je u petom kolu Lige prvaka na svom terenu neočekivano lako porazio Barcelonu sa 3-0 upisavši treću pobjedu, dok je Barca doživjela drugi poraz.

Jedan od nogometaša Barcelone koji je podbacio u Londonu, bio je Lamine Yamal, najveća zvijezda katalonskog kluba.

Španjolski bek koji igra za Chelsea Marc Cucurella potpuno je zatvorio Yamala i učinio ga bezopasnim. Proglašen je Cucurella igračam utakmice, a nakon susreta je njegov suigrač, vratar Bluesa Robert Sanchez, dao izjavu o Yamalu koja obilazi svijet.

"Gdje je Yamal? Eno ga u Cucurellinom džepu. Svi izgledaju zaista dobro dok ne dođu u Premier ligu i ne oprobaju se na tom nivou. Barcelona favorit? Ne, mi smo favoriti", izjavio je Sanchez.

🚨⚠️ Robert Sánchez: “Cucurella has Lamine Yamal in his pocket”, told @elchiringuitotv. pic.twitter.com/MEQX4SfXCb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Nakon nepotpunog petog kola vode Bayern, Arsenal i Inter sa po 12 bodova, Borussia je četvrta sa 10 bodova, koliko imaju Chelsea i Manchester City. Barcelona je 15. sa sedam bodova, a jedini klub bez bodova je Ajax.

