FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRUTALNO /

Yamal je ponižen u Ligi prvaka: 'Da, izgledaju stvarno dobro...'

Yamal je ponižen u Ligi prvaka: 'Da, izgledaju stvarno dobro...'
×
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Lamine Yamal neće po dobrome pamtiti ono što je doživio u utakmici protiv Chelseaja

26.11.2025.
14:25
M.G.
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Chelsea je u petom kolu Lige prvaka na svom terenu neočekivano lako porazio Barcelonu sa 3-0 upisavši treću pobjedu, dok je Barca doživjela drugi poraz.

Jedan od nogometaša Barcelone koji je podbacio u Londonu, bio je Lamine Yamal, najveća zvijezda katalonskog kluba.

Sve o nogometu čitajte na Net.hr-u

Španjolski bek koji igra za Chelsea Marc Cucurella potpuno je zatvorio Yamala i učinio ga bezopasnim. Proglašen je Cucurella igračam utakmice, a nakon susreta je njegov suigrač, vratar Bluesa Robert Sanchez, dao izjavu o Yamalu koja obilazi svijet.

"Gdje je Yamal? Eno ga u Cucurellinom džepu. Svi izgledaju zaista dobro dok ne dođu u Premier ligu i ne oprobaju se na tom nivou. Barcelona favorit? Ne, mi smo favoriti", izjavio je Sanchez.

Nakon nepotpunog petog kola vode Bayern, Arsenal i Inter sa po 12 bodova, Borussia je četvrta sa 10 bodova, koliko imaju Chelsea i Manchester City. Barcelona je 15. sa sedam bodova, a jedini klub bez bodova je Ajax.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarka kreće u kvalifikacije: Mijatović traži fokus i maksimalan pristup protiv Cipra

Lamine YamalBarcelonaChelseaMarc CucurellaLiga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRUTALNO /
Yamal je ponižen u Ligi prvaka: 'Da, izgledaju stvarno dobro...'