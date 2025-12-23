Bivši igrač Hajduka i Dinama preuzima reprezentaciju iz regije, pokušat će ih odvesti na SP

Goce Sedloski novi je izbornik Sjeverne Makedonije! Bivši nogometaš Dinama i Hajduka s točno 100 nastupa za Makedoniju, službeno je preuzeo reprezentaciju i pokušat će ju odvesti na Svjetsko prvenstvo.

Makedonci će u ožujku pokušati doći do svog prvog ikada Svjetskog prvenstva. Za to će morati izbaciti Dansku pa zatim Češku ili Irsku. Čovjek koji će ih voditi dobro nam je poznat. Goce Sedloski odigrao je 10 utakmica za Hajduk i 44 za Dinamo. Bio je i trener Dinamove druge momčadi na devet utakmica od svibnja do listopada 2020.

Nakon toga je vodio Shkupi, Vllazniju i Rabotnički, a od studenog 2024. je na klupi Vardara. Zanimljivo, Sedloski će ostati na klupi Vardara i imat će dva posla. Ovo mu neće biti prvi put da je na klupi makedonske reprezentacije. 2012. je kao vršitelj dužnosti vodio reprezentaciju na prijateljskoj utakmici protiv Litve i slavio 1:0.

