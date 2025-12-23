FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVA POSLA /

Bivši igrač Hajduka i Dinama preuzima reprezentaciju iz regije, pokušat će ih odvesti na SP

Bivši igrač Hajduka i Dinama preuzima reprezentaciju iz regije, pokušat će ih odvesti na SP
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Bio je i trener Dinamove druge momčadi na devet utakmica od svibnja do listopada 2020

23.12.2025.
9:02
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Goce Sedloski novi je izbornik Sjeverne Makedonije! Bivši nogometaš Dinama i Hajduka s točno 100 nastupa za Makedoniju, službeno je preuzeo reprezentaciju i pokušat će ju odvesti na Svjetsko prvenstvo.

Makedonci će u ožujku pokušati doći do svog prvog ikada Svjetskog prvenstva. Za to će morati izbaciti Dansku pa zatim Češku ili Irsku. Čovjek koji će ih voditi dobro nam je poznat. Goce Sedloski odigrao je 10 utakmica za Hajduk i 44 za Dinamo. Bio je i trener Dinamove druge momčadi na devet utakmica od svibnja do listopada 2020.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr. 

Nakon toga je vodio Shkupi, Vllazniju i Rabotnički, a od studenog 2024. je na klupi Vardara. Zanimljivo, Sedloski će ostati na klupi Vardara i imat će dva posla. Ovo mu neće biti prvi put da je na klupi makedonske reprezentacije. 2012. je kao vršitelj dužnosti vodio reprezentaciju na prijateljskoj utakmici protiv Litve i slavio 1:0. 

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović: 'Dandanas odem na Voyo i pogledam snimke utakmica, sve mi je još uvijek kao san'

Goce SedloskiMakedonska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.DinamoHajdukVardar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DVA POSLA /
Bivši igrač Hajduka i Dinama preuzima reprezentaciju iz regije, pokušat će ih odvesti na SP