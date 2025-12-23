Auf, teško za gledati! Stravičnu ozljedu Fulhamova stopera uhvatilo oko kamere

U posljednjem susretu 17. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je pobijedio Nottingham Forest s 1-0. Gol odluke zabio je Raul Jimenez iz kaznenog udarca u 45. minuti.

Jimenez je u završnici susreta imao veliku priliku za 2-0, ali je pucao pored gola. Londonski sastav se ovom pobjedom popeo na 13. mjesto s 23 boda, dok je Forest ostao na 17. poziciji s 18 bodova, pet više od zone ispadanja.

U 24. minuti došlo je do ozljede Fulhamova danskog stopera Joachima Andersena. Naime, Danac je slomio prst, a kamera je uhvatila taj detalj koji izgleda pomalo strašno jer se vidi kako mu je prst deformiran i Andersenu samom je teško gledati. Brzo mu je medicinska služba namjestila prst.

Andersen je nastavio utakmicu s bandažiranim prstom i odigrao svih 90 minuta te sudjelovao u pobjedi svoje ekipe i pri tome sačuvao mrežu netaknutom. Snimku koja nije za one slabijeg želuca pogledajte OVDJE.

