Buffon objavio srcedrapajuću poruku: 'Svaka bi suza bila tek još jedna...'

Legedarni talijanski vratar Gianluigi Buffon emotivnom porukom se oprostio od austrijskog vratara Alexandera Manningera koji je poginuo u prometnoj nesreći u četvrtak.

Do kobne nesreće došlo je na području općine Nußdorf am Haunsberg, kada se lokalni vlak s oko 25 putnika zabio u kombi kojim je upravljao Manninger, a kako piše Salzburger Nachrichten, zbog siline udarca vozilo bivšeg vratara odvučeno je nekoliko metara. Putnici vlaka i strojovođa ostali su neozlijeđeni, ali austrijskom vrataru nije bilo spasa.

Manninger je tijekom bogate karijere 2008. potpisao za Juventus, u kojemu je proveo četiri sezone kao zamjena Buffonu, a na njegovo mjesto je uskakao kada se Gianluigi ozlijedio.

"Dragi Alex, svaka je riječ suvišna. Svaka bi suza bila tek još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se oduvijek divio. Odabrao si ostati neovisan o ovisnosti nogometnog svijeta, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima, zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, obitelji. To je bilo tvoje uvjerenje. U svijetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerom i lakom zaradom, ti si uvijek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga tko zna što želi", napisao je Buffon pa poručio:

"Imao si snage udaljiti se od svega toga i promatrati nas s onim svojim samozatajnim osmijehom, kao da govoriš: 'Svi ste vi pomalo ludi, mene nikad nećete imati'. Nadam se, dapače siguran sam, da ćeš odozgo i dalje voditi svoju predivnu djecu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru".

