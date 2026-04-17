FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOPISIVA TUGA /

Buffon objavio srcedrapajuću poruku: 'Svaka bi suza bila tek još jedna...'

Buffon objavio srcedrapajuću poruku: 'Svaka bi suza bila tek još jedna...'
×
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Buffon se oprostio od Alexandera Manningera

17.4.2026.
9:16
M.G.
Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Legedarni talijanski vratar Gianluigi Buffon emotivnom porukom se oprostio od austrijskog vratara Alexandera Manningera koji je poginuo u prometnoj nesreći u četvrtak.

Do kobne nesreće došlo je na području općine Nußdorf am Haunsberg, kada se lokalni vlak s oko 25 putnika zabio u kombi kojim je upravljao Manninger, a kako piše Salzburger Nachrichten, zbog siline udarca vozilo bivšeg vratara odvučeno je nekoliko metara. Putnici vlaka i strojovođa ostali su neozlijeđeni, ali austrijskom vrataru nije bilo spasa.

Manninger je tijekom bogate karijere 2008. potpisao za Juventus, u kojemu je proveo četiri sezone kao zamjena Buffonu, a na njegovo mjesto je uskakao kada se Gianluigi ozlijedio.

"Dragi Alex, svaka je riječ suvišna. Svaka bi suza bila tek još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se oduvijek divio. Odabrao si ostati neovisan o ovisnosti nogometnog svijeta, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima, zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, obitelji. To je bilo tvoje uvjerenje. U svijetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerom i lakom zaradom, ti si uvijek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga tko zna što želi", napisao je Buffon pa poručio:

"Imao si snage udaljiti se od svega toga i promatrati nas s onim svojim samozatajnim osmijehom, kao da govoriš: 'Svi ste vi pomalo ludi, mene nikad nećete imati'. Nadam se, dapače siguran sam, da ćeš odozgo i dalje voditi svoju predivnu djecu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru".

Gianluigi BuffonSmrtVratarPrometna NesrećaJuventus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike