Garcia: 'Nisam znao da su ljudi ljuti na mene. Livaja? Stalno postavljate to pitanje'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia u petak je najavio utakmicu protiv Lokomotive, trećeplasirane ekipe prvenstva, u 8. kolu HNL-a.

Utakmica se igra na stadionu Poljud u subotu s početkom u 18.45.

Hajduk je u prijašnjem kolu HNL-a na svom terenu izgubio veliki derbi od Dinama (0:2), a nakon te utakmice Garcia je bio na udaru kritika, mnogi su tražili njegovu smjenu.

"Nisam znao da su ljudi ljuti na mene. Naravno da je važna utakmica, a što se tiče Dinama mislim da smo igrali dobro prvo poluvrijeme. Iskreno, ne osjećam da su ljudi toliko ljuti, više realni. Znaju što pokušavamo i koliko poteškoća imamo", prokomentirao je Garcia pa se osvrnuo na Lokomotivu:

"Zaslužili su tu poziciji i 12 bodova. Dobri su na lopti, mijenjaju često pozicije, fizički su moćni. Bit će vrlo teška utakmica za nas. Očekujem njihovu agresivnost, pokušavat ćemo doći što prije do lopte i napadati. Moramo biti kompaktni, a to nije uvijek lako jer nismo fizički jaka momčad."

Najnovije vijesti iz HNL-a pratite na Net.hr-u

"Stil nećemo nikad mijenjati. Možda da budemo fizički kompaktniji. Moram naći način da momčad zadrži disciplinu na terenu. Tražimo opcije, realnost je da nismo nikad koristili istih 11 igrača. Još uvijek smo u procesu građenja, to je realnost", istaknuo je.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Komentirao je i Livaju, prvo ime Hajduka, koji ove sezone nije u pravoj formi, a u posljednjoj utakmici, protiv Koprivnice u Kupu, zabio je dva gola.

"Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da volim Livaju. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati", rekao je.

Za kraj je komentirao terene u HNL-u, koje je prošle sezone tadašnji trener Hajduka Gennero Gattuso jako kritizirao.

"Isto je kao prošle godine. Ne mogu se baviti stvarima koje ne mogu mijenjati. Infrastruktura je ista kao prošle sezone. Isti stadion, isti teren, teretana, svlačionica", zaključio je.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka je u nezapamćenoj krizi