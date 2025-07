Garcia blizu reprezentativca, ali još jedno ime je na radaru!

Hajduk je aktivno uključen u potragu za pojačanjima u posljednjoj liniji obrane. Odlaskom mladog Dominika Prpića otvorila se praznina u srcu obrane Bijelih, a sve su glasniji i signali da bi klub uskoro mogao napustiti i Filip Uremović.

Sportski direktor Goran Vučević i trener Gonzalo Garcia intenzivno tragaju za rješenjima. Jedno od najspominjanijih imena posljednjih dana je Dario Marešić, stoper Istre 1961. Međutim, sve zasad ovisi o visini odštete i dogovoru između dvaju klubova – pitanje je može li Hajduk ispuniti financijske zahtjeve Puležana.

Istovremeno, prema informacijama s nekoliko izvora, Hajduk je vrlo blizu realizacije transfera mladog reprezentativca Kosova – Rona Raçija, talentiranog stopera Prištine.

Prishtina's talent, Ron Raçi, is close to completing a transfer to Hajduk Split!



According to various sources, Hajduk is ready to pay 300k€ for the center back.



Raçi made his debut for the Kosovo national team last month in a friendly against Comoros.