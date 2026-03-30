FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GANCI NA PRIPREMAMA /

Naš protivnik na SP-u pao tek u finišu utakmice protiv Njemačke: Crne zvijezde namučile Elf

Naš protivnik na SP-u pao tek u finišu utakmice protiv Njemačke: Crne zvijezde namučile Elf
×
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao je Undav u 88. minuti

30.3.2026.
22:58
HinaSportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
Suparnik Hrvatske na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, reprezentacija Gane u prijateljskoj je utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu izgubila od domaćina Njemačke sa 1-2.

Prv gol postigao je Havertz u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca dosuđenog nakon što je lopta pogodila u ruku Adjeteya, na 1-1 poravnao je Fatawu u 70. minuti iz protunapada, da bi zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao domaći napadač Undav u 88. minuti.

Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. U skupini su još Engleska i Panama.

Njemačka će igrati u skupini E s Curacaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.

Standings provided by Sofascore

Nogometna Reprezentacija GaneSvjetsko Prvenstvo 2026.Njemačka Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike