Naš protivnik na SP-u pao tek u finišu utakmice protiv Njemačke: Crne zvijezde namučile Elf

Suparnik Hrvatske na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, reprezentacija Gane u prijateljskoj je utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu izgubila od domaćina Njemačke sa 1-2.

Prv gol postigao je Havertz u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca dosuđenog nakon što je lopta pogodila u ruku Adjeteya, na 1-1 poravnao je Fatawu u 70. minuti iz protunapada, da bi zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao domaći napadač Undav u 88. minuti.

Golove možete pogledati OVDJE, OVDJE i OVDJE.

Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji. U skupini su još Engleska i Panama.

Njemačka će igrati u skupini E s Curacaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.

Standings provided by Sofascore

