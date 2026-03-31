FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOTALNA POMAMA /

Ludilo zbog utakmice: Frizer daje doživotno besplatno šišanje za tri ulaznice

×
Foto: Profimedia

Jedna od zanimljivijih priča dolazi od frizera Adela Husića

31.3.2026.
17:47
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije večeras se susreću u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se ovog ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

U Zenici je posljednjih dana vladala prava pomama za ulaznicama za Bilino polje, a velika potražnja iznjedrila je i neobične situacije.

Jedna od zanimljivijih priča dolazi od frizera Adela Husića, koji je odlučio ponuditi nesvakidašnju nagradu onome tko mu osigura kartu za utakmicu.

 

@headlinebarbershop UKAZNICE BiH-ITALIJA  #reprezentacija #fudbal #bosna🇧🇦 #viralvideo #fyp ♬ izvorni zvuk - HEAD LINE BARBER

 

"Tko mi nabavi jednu ulaznicu, ima godinu dana besplatnog šišanja. Za dvije karte, dvije godine šišanja bez plaćanja. A ako mi netko osigura tri ulaznice, šišat ću ga besplatno do kraja života, dok god radim", poručio je u videu.

Bosna I HercegovinaItalijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
