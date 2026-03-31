Ludilo zbog utakmice: Frizer daje doživotno besplatno šišanje za tri ulaznice

Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije večeras se susreću u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se ovog ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

U Zenici je posljednjih dana vladala prava pomama za ulaznicama za Bilino polje, a velika potražnja iznjedrila je i neobične situacije.

Jedna od zanimljivijih priča dolazi od frizera Adela Husića, koji je odlučio ponuditi nesvakidašnju nagradu onome tko mu osigura kartu za utakmicu.

"Tko mi nabavi jednu ulaznicu, ima godinu dana besplatnog šišanja. Za dvije karte, dvije godine šišanja bez plaćanja. A ako mi netko osigura tri ulaznice, šišat ću ga besplatno do kraja života, dok god radim", poručio je u videu.

