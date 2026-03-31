Ludilo zbog utakmice: Frizer daje doživotno besplatno šišanje za tri ulaznice
Jedna od zanimljivijih priča dolazi od frizera Adela Husića
Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije večeras se susreću u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se ovog ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
U Zenici je posljednjih dana vladala prava pomama za ulaznicama za Bilino polje, a velika potražnja iznjedrila je i neobične situacije.
Jedna od zanimljivijih priča dolazi od frizera Adela Husića, koji je odlučio ponuditi nesvakidašnju nagradu onome tko mu osigura kartu za utakmicu.
@headlinebarbershop UKAZNICE BiH-ITALIJA #reprezentacija #fudbal #bosna🇧🇦
"Tko mi nabavi jednu ulaznicu, ima godinu dana besplatnog šišanja. Za dvije karte, dvije godine šišanja bez plaćanja. A ako mi netko osigura tri ulaznice, šišat ću ga besplatno do kraja života, dok god radim", poručio je u videu.
