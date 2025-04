Spominjao se kao kandidat za sportskog direktora Dinama, ali ništa od toga. Bobić našao novi posao

Dinamo je već dugo u potrazi za sportskim direktorom nakon što je smijenjen Marko Marić prije više od dva mjeseca. Brojna imena su se spominjala, a među njima je bilo i ono Fredija Bobića.

Sada je sto posto sigurno da Bobić neće biti taj jer je na pragu dolaska u varšavsku Legiju. Brojni poljski mediji već su prenijeli ovu vijest kao "sigurnu". Bobić će u Legiji biti sportski direktor, funkcija je to koju je obnašao u berlinskoj Herthi od 2021. do 2023. kao i prije toga u Eintrachtu iz Frankfurta i Stuttgartu. Od kolovoza 2022. do veljače prošle godine bio je i član Nadzornog odbora Njemačkog nogometnog saveza.

Poljaci kažu kako je Bobiću cilj nadgledati cijeli sportski odjel, razvijati skauting i međunarodni razvoj, a surađivat će s Poljakom Michalom Zewlakowim. Poljaci su oduševljeni ovom viješću jer takav profil još nisu imali u ligi.

