Talijanska legenda jasno i glasno o Tudoru: 'Napravio je veliki korak naprijed'

Od kada je sjeo na klupu torinske momčadi, Igor Tudor unio je novu energiju, mirnoću i jasnoću u igru Juventusa. Već nakon nekoliko susreta pod njegovim vodstvom, klub se ponovno nalazi u zoni koja jamči nastup u Ligi prvaka. U prvih devet bodova u igri, osvojio je čak sedam, a njegov doprinos sve više prepoznaju i nogometne legende – među njima i Fabio Capello.

U svojoj redovnoj kolumni za La Gazzettu dello Sport, iskusni stručnjak i bivši Tudorov trener nije skrivao koliko ga je njegov bivši učenik impresionirao:

"Kao da je zazvonilo školsko zvono i svi su odjednom potrčali na zrak, rasterećeni i slobodni... Utjecaj Igora Tudora se jasno osjeća. On me istinski intrigira, no još je važnije to što se vidi koliko ga njegovi nogometaši cijene. Premda je borba za vrh i dalje neizvjesna, Tudor je u vrlo kratkom roku napravio velik korak naprijed. U tri utakmice ne samo da je osvojio sedam bodova, već je omogućio pojedincima da zaigraju s više slobode i izražaja," napisao je Capello.

Jedna od ključnih stavki koja je, prema njegovu mišljenju, dovela do ovog uzleta je to što je Tudor odmah prepoznao potencijal svojih igrača i vratio ih u uloge u kojima se osjećaju najugodnije.

"Poznaje okruženje i zna što ovaj klub traži. Od trenutka kad je ponovno kročio u Torino, znao je što treba učiniti. Najjače karike ponovno su u prvom planu, a pritom svatko igra tamo gdje najviše može dati. Vlahović ponovno blista, Yildiz je s boka prešao u središnji dio gdje djeluje kao kreativni pokretač, a McKennie je napustio poziciju iza napadača. Tudor nije izmislio čudotvorni recept, ali je pokazao ono što često nedostaje – zdravorazumski pristup i sposobnost da izvuče najbolje iz onoga što ima," zaključio je legendarni talijanski trener.

