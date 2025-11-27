Upozoravaju na Boyse! Histerično pišu o Dinamovim ultrasima: 'Nisu baš dobri momci'

Dinamo čeka još jedno veliko europsko gostovanje u jednu od zemalja liga petica. Dinamovi će navijači, njih oko 2000, put samog sjevera Francuske, a francuski mediji, pomalo histerično, upozoravaju na Bad Blue Boyse.

Regionalni francuski list La Voix du Nord posvetio je jedan tekst navijačkoj skupini Dinama pod naslovom: "Trebamo li se bojati zagrebačkih navijača koji stižu u Lille?"

"Navijači Lillea će se susresti s Bad Blue Boysima koji, kao što im i ime govori, nisu baš dobri momci", počinje tekst francuski medij.

"Od svog osnutka 1980-ih, "BBB" su već punili naslovnice tijekom svojih posjeta Francuskoj zbog izgreda na ulicama. Godine 1994., prije utakmice protiv Auxerrea, policajac je teško ozlijeđen. Godine 2012. dogodili su se ozbiljni incidenti prije utakmice protiv PSG-a. Više od stotinu navijača je uhićeno, a trojica od njih su potom osuđena na zatvorske kaznu zbog fizičkog napada i vandalizma", stoji u tekstu.

Francuzi pišu kako su se navijači Dinama u gradu počeli skupljati već u srijedu, a jedan od simpatizera, ne BBB-ovaca, rekao je za La Voix du Nord:

"Došli smo podržati naš tim, zabaviti se i razgledati znamenitosti, a ne se tući".

