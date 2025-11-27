Vatrenom se već treći put događa noćna mora: 'Mora naučiti da je dosta'

Kopenhagen je u petom kolu Lige prvaka upisao svoju prvu pobjedu, protiv kazahstanskog Kairata. Danci su vodili 3:0, ali na kraju je završilo 3:2, ponajviše zahvaljujući hrvatskom golmanu Dominiku Kotarskom koji je grubo kiksao i poklonio Kairatu pogodak za 3:1.

Kotarski je primio loptu u mirnoj situaciji ispred svog kaznenog prostora, no umjesto brzog ispucavanja odlučio je nepotrebno zadržati posjed. To je iskoristio energični 17-godišnji Dastan Satpajev, tinejdžerska senzacija Kazahstana i igrač kojeg lokalni mediji već nazivaju „kazaškim Aguerom“.

Nažalost, ovo nije prvi put da je hrvatski vratar pogriješio u elitnom natjecanju ove sezone. U porazu 4:0 od Tottenhama odgovoran je bio za prva dva gola, kad je nespretno istrčavao iz kaznenog prostora. Slične pogreške napravio je i protiv Borussije Dortmund, u utakmici nakon koje je dobio jednu od najnižih ocjena kola prema SofaScoreu (4.6).

Danski navijači bili su prilično okrutni prema hrvatskom vrataru na društvenim mrežama. "Kotarski je jedan od najčudnijih vratara Kopenhagena ikada"

"Ovakva nekoncentrirana igra vratara jednostavno se prenosi na ostatak momčadi. Nitko u Kopenhagenu mu ne može u potpunosti vjerovati, a to je ogroman problem za momčad..."

"Koliko vremena ima Kotarski? Silkeborg, Tottenham, Kairat. Hrvat stalno gubi glavu. Ima očite snage, ali pitanje je može li Neestrup živjeti s Kotarskijevim manama"

"Kotarskom sada jednostavno treba malo vremena na klupi. Potpuno je neprihvatljivo da stalno ponavlja iste greške. Ovo ga previše košta i mora postojati posljedica. Mora naučiti da je dosta".

"Nikad nisam vidio golmana koji toliko želi samosabotirati inače sasvim dobru karijeru".

