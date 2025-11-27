Francuzi bez milosti: 'Lille ponizio Dinamo, razbili ih na dijelove'

Teška noć za zagrebački Dinamo protiv Lillea u Europskoj ligi nije prošla nezapaženo u francuskoj javnosti. Poraz od 4:0 protiv Lillea na stadionu Pierre-Mauroy odjeknuo je mnogo snažnije od samog rezultata. Francuski sportski mediji, poznati po svojoj izravnosti i kritičkom peru, nisu imali nimalo razumijevanja za izvedbu hrvatskog prvaka. Izvještaji koji su preplavili tamošnji eter i portale jednoglasni su u ocjeni – bila je to jednosmjerna ulica u kojoj je Dinamo sveden na razinu promatrača, dok su domaćini dominirali u svakom segmentu nogometne igre.

Riječi koje su dominirale naslovnicama nisu bile samo opisne; bile su oštre, a za navijače Dinama vjerojatno i bolne. Francuzi nisu vidjeli ravnopravnu borbu, već potpunu kapitulaciju zagrebačke momčadi pred raspoloženim "Mastifima".

"Mastifi" su dinamitirali Modre

Pregled tiska jutro nakon utakmice otkriva razmjere Dinamovog neuspjeha. Ugledni Onze Mondial nije birao riječi, donoseći naslov koji sugerira potpunu destrukciju: "Lille explose Zagreb, Nice coule à Porto..." (Lille eksplodirao Zagreb, Nice potonuo u Portu...). Ovaj glagol "eksplodirati" u sportskom žargonu francuskih medija rijetko se koristi za obične pobjede; on označava razbijanje protivnika na sastavne dijelove, ukazujući na to da obrana Dinama nije imala rješenja ni za jedan napad domaćina.

Službena stranica kluba LOSC također nije propustila priliku za igru riječi, slaveći uvjerljivu pobjedu naslovom: "LOSC-Zagreb (4-0): Les Dogues dynamitent le Dinamo." (Mastifi dinamitirali Dinamo). Metafora o dinamitu jasno sugerira silinu kojom je francuski predstavnik probio obrambene linije zagrebačkog sastava, ostavljajući dojam da je pobjednik bio odlučen mnogo prije posljednjeg sučevog zvižduka.

Poniženje i igra mačke i miša

Možda i bolnija od samih epiteta o "eksploziji" bila je percepcija lakoće kojom je Lille došao do bodova. Portal Foot National donio je naslov koji najbolje opisuje nemoć Dinama: "Ligue Europa: Lille s'amuse contre le Dinamo Zagreb..." (Europska liga: Lille se zabavljao protiv Dinama iz Zagreba...). Kada strani mediji napišu da se protivnik "zabavljao", to je najteža moguća kritika profesionalnoj momčadi jer implicira da utakmica nije bila natjecateljska, već je više nalikovala na lakši trening za domaćina.

Opći dojam francuskih izvjestitelja jest da je Dinamo bio, najblaže rečeno, "décevant" (razočaravajući). Međutim, neki su išli i korak dalje, navodeći da je Lille "ponizio Dinamo " (humilie le Dinamo Zagreb). Ovakva retorika ukazuje na ogromnu razliku u kvaliteti, pristupu i taktičkoj disciplini između dvije momčadi te večeri. Dinamo nije uspio parirati agresivnosti i brzini francuskog prvoligaša, što je rezultiralo dojmom potpune inferiornosti na terenu.

Kolektivni potop: Tko je najviše razočarao?

Iako francuski izvještaji u svojim naslovima nisu isticali pojedinačna imena kao glavne krivce, analize unutar tekstova, posebice one na portalu Maxifoot, bile su nemilosrdne. U tekstu pod naslovom "Les Dogues mordent très fort - Débrief et NOTES des joueurs" (Mastifi grizu vrlo snažno - Analiza i OCJENE igrača), jasno se daje do znanja da su individualne izvedbe bile pod povećalom.

Činjenica da se govori o "razočaravajućoj" i "ponižavajućoj" izvedbi sugerira da niti jedan pojedinac u redovima Dinama nije zaslužio prolaznu ocjenu. Kritika je bila usmjerena na kolektivnu izvedbu – od nesigurne obrane koja je dopustila četiri pogotka, do veznog reda koji nije mogao zadržati posjed, pa sve do napada koji je ostao potpuno odsječen. Francuzi nisu tražili žrtvenog jarca jer je, prema njihovom viđenju, zakazao cijeli sustav. Dinamo je u Lilleu ostavio dojam momčadi koja nije bila spremna za intenzitet i zahtjeve moderne europske utakmice, što je rezultiralo jednim od težih poraza u novijoj povijesti kluba na europskoj sceni.

