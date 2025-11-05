Španjolski mediji tvrde: Flick razmišlja o odlasku iz Barcelone, razlog je prava bomba

Prema navodima španjolskog lista ABC, trener Barcelone Hansi Flick sve je bliži odluci da na kraju sezone napusti klub. Iako je prošle godine osvojio dvostruku krunu, njemački stručnjak navodno je već privatno obavijestio svoj stožer o namjeri odlaska, ističući kako se osjeća „vrlo umorno“ i razočarano atmosferom unutar momčadi.

Flick je u Kataloniju stigao s idejom o trogodišnjem projektu, ali, prema pisanju španjolskih medija, razočaran je padom profesionalizma i jedinstva u svlačionici. Unatoč povremenim dobrim rezultatima, njemački trener smatra da su pojedini igrači izgubili fokus i poniznost koja je nekoć krasila Barcelonu.

Glavni problem, tvrdi ABC, nije samo rezultatske prirode, nego duboko ukorijenjen u kulturi svlačionice. Flick smatra da su mnogi igrači previše zaokupljeni slavom, društvenim mrežama i osobnim interesima, umjesto zajedničkim ciljevima.

Njegovo razočaranje traje već mjesecima, a najviše ga muči ponašanje Lamina Yamala, 18-godišnjeg čuda Barcelone. Iako je nevjerojatno talentiran, mladi napadač sve češće privlači pažnju izvan terena reklamama, izjavama na društvenim mrežama i privatnim problemima.

Mladi talent pod povećalom

Prema navodima, Yamal je nakon poraza u El Clásicu otputovao u Milano umjesto da se vrati s ekipom, dok je tijekom oporavka od ozljede snimao reklame. Trenerov stožer zamjera mu i poseban tretman unutar kluba, poput preskakanja oporavka, korištenja vozila namijenjenih stožeru te činjenice da mu se obroci serviraju odvojeno od suigrača.

Situacija je eskalirala nakon što je Yamal na Twitchu izjavio da “Real Madrid krade i uvijek se žali”, što je izazvalo bijes među madridskim igračima, ali i unutar Barcelone. Njegov nedavni prekid veze s pjevačicom Nicki Nicole dodatno je, prema medijima, poremetio njegovu koncentraciju.

Raskol u filozofiji: Flick traži disciplinu, klub želi mir

Za Hansija Flicka problem nije samo u disciplini, već i u vrijednostima i odgovornosti. Njegov zahtjev za čvrstom hijerarhijom i profesionalnim pristupom sve češće dolazi u sukob s politikom kluba, koji nastoji štititi svoje mlade zvijezde i održavati pozitivan imidž u javnosti.

Iako Flick i dalje održava korektan odnos s predsjednikom Laportom i sportskim direktorom Decom, razlike u pristupu postale su očite. Dok Flick zagovara model stroge discipline kakav je imao i Luis Enrique, uprava preferira popustljivost kako bi izbjegla sukobe s igračima i medijima.

Sve visi o rezultatima

Unatoč svemu, Flickov odlazak još nije služben. Njegovi najbliži suradnici vjeruju da bi situacija mogla krenuti nabolje ako momčad ponovno pronađe formu. Uspješan kraj sezone ili trofej u Ligi prvaka mogli bi ga uvjeriti da ostane i odradi treću, prvotno planiranu sezonu.

