Dinamove prijetnje u naletu: Španjolci u sjajnoj formi pred okršaje u Europi

Dinamovi suparnici u Europskoj ligi, španjolski klubovi Real Betis i Celta Vigo uspješno su odradili susrete 11. kola Primere.

Betis je na svom stadionu "La Cartuja" pobijedio Real Mallorcu sa 3-0, dok je Celta na gostovanju porazila Levante sa 2-1.Celta je idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, a u Zagreb dolazi sa četiri uzastopne pobjede, te nizom od sedam susreta bez poraza.

Posljednji poraz ekipa iz Viga je ostvarila 28. rujna izgubivši u prvenstvu od Elchea sa 1-2. Nakon te utakmice upisala je četiri pobjede i tri remija.

Levante je već od 27. minute ostao s igračem manje nakon što je Unai Vencedor neopreznim startom zaustavio Ilaixa Moribu. Sudac Alejandro Quintero prvotno je domaćem veznjaku pokazao žuti karton, ali nakon što je pogledao video snimku, poslao je Vencedora u svlačionicu.

Deset minuta Levante je promašio i kazneni udarac nakon što je Etta Eyong pogodio desnu stativu. Kazna je stigla tri minute kasnije kada je Oscar Mingueza sjajno pogodio za gostujućih 1-0.

Domaćin je u 66. minuti uspio izjednačiti golom Kervina Arriage, no u prvoj minuti sudačke nadoknade Miguel Roman je donio pobjedu gostima.

Betis uvjerljiv

Betis je bio uvjerljiv protiv Mallorce slavivši sa 3-0, a sve najzanimljivije dogodilo se u prvom dijelu.

Junak susreta bio je brazilski napadač Antony koji je postigao prva dva gola (10, 34), a potom asistirao Abdeu Ezzalzouliju (37).

Dinamo i Celta odmjerit će snage u četvrtak, 6. studenog na stadionu Maksimir u sklopu 4. kola Europske lige, dok će "Modri" protiv Betisa igrati 11. prosinca u Zagrebu u sklopu šestog kola.

Dinamo je u EL četvrti sa sedam bodova, Celta na devetoj poziciji ima šest bodova, dok je Real Betis na 16. poziciji s pet bodova.

Barca ne odustaje

U nedjelju je nastupila i Barcelona koja je pobjediom 3-1 protiv Elchea smanjila zaostatak za vodećim Real Madridom na pet bodova zaostatka.

Barca je povela u devetoj minuti golom Laminea Yamala, a samo dvije minute kasnije Ferran Torres je povećao prednost.

Rafa Mir je u 42. minuti smanjio zaostatak, ali je sve dvojbe razriješio Marcus Rashford pogodivši u 61. minuti na 3-1.

Katalonski sastav je drugi sa 25 bodova, pet manje od Reala, a dva više od trećeplasiranog Villarreala. Elche je deveti sa 14 bodova.

Na vrhu ljestvice Primere je Real Madrid sa 30 bodova, Barcelona ima 25, Villarreal 23, Atletico Madrid 22 boda, a Betis je peti sa 19 bodova.

