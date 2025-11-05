Bivši igrač Liverpoola sve otkrio: Jurgen Klopp sprema veliki povratak, evo gdje!

Otkako je napustio klupu Liverpoola, Jürgen Klopp više je puta naglasio da planira dužu pauzu od trenerskog posla. Ipak, čini se da bi se situacija mogla promijeniti brže nego što se očekivalo.

Bivši Kloppov igrač i dugogodišnji miljenik navijača “Redsa”, Roberto Firmino, otkrio je da njegov nekadašnji trener razmišlja o povratku nogometu.

Prema Firminovim riječima, Klopp bi mogao preuzeti klupu Leeds Uniteda, gdje bi naslijedio Daniela Farkea. Iako mnogi tu mogućnost smatraju malo vjerojatnom, glasine su sve glasnije.

Podsjetimo, Klopp je u ljeto 2024. godine napustio Liverpool nakon gotovo desetljeća provedenog na Anfieldu. Tijekom svog mandata doveo je klub do jednih od najvećih uspjeha u modernoj eri, uključujući naslov prvaka Engleske i Ligu prvaka, čime je svoje ime zauvijek upisao u povijest slavnog kluba.

Nakon odlaska iz Liverpoola, njemački stručnjak preuzeo je novu ulogu u Red Bullovom nogometnom projektu, gdje nadgleda sve klubove u njihovom sustavu. Upravo Red Bull, koji ima bliske veze s Leedsom, navodno pokušava nagovoriti Kloppa da ponovno obuče trenersko odijelo.

Firmino je u razgovoru za Flashscore dodatno potaknuo nagađanja:

“On je bio najbolji trener s kojim sam ikada radio. Imam nevjerojatna sjećanja na vrijeme provedeno pod njegovim vodstvom. Od njega sam naučio mnogo i mislim da sam mu uvijek uzvraćao trudom i predanošću. Mislim da se trenutno odmara, ali uvjeren sam da će se vratiti nogometu. Hoće li to biti Liverpool ili neki drugi klub, samo on zna”, rekao je Brazilac.

Nakon njegovih riječi, mnogi vjeruju da Firmino zna više nego što želi otkriti i da bi Kloppov povratak na trenersku klupu mogao biti bliže nego što itko misli.

