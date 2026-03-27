Donesena velika odluka o finalu Lige prvaka: Čeferin promijenio jako bitnu stvar

Finale ovosezonske Lige prvaka neće se igrati od 21 sat, već tri sata ranije, od 18.00, odlučila je UEFA.

Finale će se igrati 30. svibnja 2026. godine na Puskás Areni u Budimpešti. Ovo je najveće promjena u terminu finala još od 2010. godine, kada je utakmica prebačena sa srijede na subotu. Termin od 21 sat uveden je kao standard u sezoni 2018./2019., kada je zamijenio dotadašnji početak u 20:45.

Navijači i obitelji u prvom planu

Glavni razlog ove promjene, kako navode iz UEFA-e, jest poboljšanje cjelokupnog iskustva za navijače, ali i za gradove domaćine. Kasni završetak utakmice, pogotovo ako bi se igrali produžeci ili izvodili jedanaesterci, stvarao je logističke probleme za navijače koji su se morali oslanjati na javni prijevoz u sitnim noćnim satima.

Raniji termin omogućit će obiteljima s djecom lakši dolazak i povratak, stvarajući pristupačniju i inkluzivniju atmosferu. Uz to, UEFA računa i na veći ekonomski učinak za grad domaćin, jer će navijači imati više vremena za proslavu i druženje nakon utakmice. Odluka također ide na ruku globalnom televizijskom tržištu, prvenstveno onom azijskom, gdje će se utakmica sada moći pratiti u puno prihvatljivijem večernjem terminu.

Čeferin: 'Iskustvo navijača u srcu'

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, istaknuo je kako je ova odluka donesena s jasnim ciljem.

"Ovom promjenom stavljamo iskustvo navijača u srce našeg planiranja. Iako je termin od 21 sat prikladan za utakmice koje se igraju sredinom tjedna, raniji početak subotnjeg finala znači i raniji završetak, bez obzira na produžetke. To navijačima nudi priliku da ostatak večeri provedu s prijateljima i obitelji", poručio je Čeferin.

