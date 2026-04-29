FIFA razmatra pravilo koje bi promijenilo transfer politiku iz temelja?

FIFA razmatra pravilo koje bi promijenilo transfer politiku iz temelja?
Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Takvo pravilo bilo bi strože od postojećih pravila u nacionalnim i međunarodnim klupskim natjecanjima

29.4.2026.
17:14
Hina
Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Međunarodna nogometna federacija (FIFA) razmatra novo pravilo koje bi obvezalo klubove da tijekom utakmice na terenu imaju najmanje jednog mladog domaćeg igrača.

Novim pravilom bi se od klubova zahtijevalo da u početnoj postavi uvijek imaju igrača iz akademije mlađeg od 20 ili 21 godine.

Time se želi povećati minutaža mladim nogometašima koje klubovi razvijaju u svojim akademijama, umjesto da se oslanjaju na kupovinu igrača.

FIFA je izjavila da cilja na "regulatornu obvezu prema kojoj su seniorske klupske momčadi dužne uvijek imati barem jednog domaćeg igrača iz kategorije U-20 ili U-21 na terenu".

Takvo pravilo bilo bi strože od postojećih pravila u nacionalnim i međunarodnim klupskim natjecanjima, uključujući i Ligu prvaka. Navodi se kako će se iduće rasprave baviti definicijom "domaćeg igrača" u ovom kontekstu.

Zanimljiv je podatak kako su Newcastle United, Manchester City i Manchester United ove sezone u Premier ligi pružili najveću minutažu engleskim igračima do 21 godine, dok s druge strane spektra, Leeds United i Burnley nisu stavili niti jednog igrača u toj kategoriji u momčad u ovoj sezoni.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
