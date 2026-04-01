Evo koja je Hrvatska na ljestvici najboljih reprezentacija, nevjerojatno što se dogodilo Italiji

Hrvatska nogometna reprezentacija je nakon američke turneje, na kojoj je pobijedila Kolumbiju i izgubila od Brazila, zadržala 11. mjesto na FIFA-inoj ljestvici.

Na 11. mjestu FIFA-ine ljestvice Hrvatska će biti do lipnja i zavšetka ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Unatoč porazu od Brazila u prijateljskoj utakmici, Hrvatska je zadržala 11. mjesto na ljestvici. Iako je poraz odnio ponešto bodova, to nije bilo dovoljno da nas prestignu reprezentacije koje se nalaze odmah iza, a među njima je i Italija koja je napredovala jedno mjesto i nalazi na 12. poziciji usprkos porazu od Bosne i Hercegovine u finalu digravanja za plasman na SP.

Na samom vrhu ljestvice dogodila se značajna promjena. Francuska je novi lider, pretekavši Španjolsku i Argentinu koje sada zauzimaju drugo, odnosno treće mjesto. Među prvih pet su još i Engleska na četvrtom te Portugal na petom mjestu.

Pogled na skupinu

Nova ljestvica dodatno potvrđuje koliko je teška skupina koja Hrvatsku čeka na Svjetskom prvenstvu. Naime, jedan od naših suparnika je Engleska, koja se nalazi na visokom četvrtom mjestu ljestvice. Iako je Hrvatska s 11. mjestom tik izvan deset najboljih, to našu skupinu čini vrlo izazovnom. Ostali suparnici, Panama i Gana, reprezentacije su koje se nalaze niže na ljestvici, no njihove kvalifikacije pokazale su da se radi o momčadima koje se nikako ne smiju podcijeniti.

